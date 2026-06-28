Historischer ÖFB-Coup! Jetzt wartet Spanien

Österreich schreibt WM-Geschichte! Nach dem Sprung ins Sechzehntelfinale wartet in Los Angeles ausgerechnet Europameister Spanien. Der Titelanwärter ist klarer Favorit – doch Rangnicks Team darf vom nächsten Fußball-Wunder träumen.

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Jetzt ist das WM-Märchen perfekt! Österreich hat mit dem Einzug ins Sechzehntelfinale Fußball-Geschichte geschrieben und steht erstmals bei einer Weltmeisterschaft im neuen 48er-Format in der K.-o.-Phase. Nach dem gelungenen Showdown gegen Algerien wartet nun allerdings die wohl größte Herausforderung des Turniers: Am Donnerstag fordert das Rangnick-Team in Los Angeles Europameister Spanien heraus – den Topfavoriten auf den WM-Titel. Doch gerade K.-o.-Spiele haben ihre eigenen Gesetze.

Jetzt wartet Europas Fußball-Macht

Die Rollen sind klar verteilt. Spanien reist als regierender Europameister und seit 31 Pflichtspielen nach 90 Minuten ungeschlagen zum Duell mit Österreich. Auch bei dieser WM präsentiert sich "La Roja" bärenstark. Dem überraschenden 0:0 gegen Kap Verde folgten ein souveränes 4:0 gegen Saudi-Arabien und ein kontrollierter 1:0-Erfolg gegen Uruguay. Drei Gruppenspiele, kein einziges Gegentor – eindrucksvoller hätte Spanien seine Titelambitionen kaum untermauern können.

Mit Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo oder Mikel Oyarzabal verfügt Teamchef Luis de la Fuente über Weltklassespieler in jeder Mannschaftsreihe. Das schnelle Passspiel, das aggressive Gegenpressing und die enorme individuelle Qualität machen die Iberer für viele Experten zum heißesten Anwärter auf den WM-Titel.

Bitterer Ausfall beim Gegner

Turnierfavorit Spanien, der durch einen 1:0-Sieg gegen Uruguay die Gruppe H als Sieger abschloss, muss im Duell gegen Österreich jedoch einen schweren Rückschlag hinnehmen: Flügelstar Nico Williams fällt für den Rest der Weltmeisterschaft aus. Der 23-Jährige, der nach einer extrem schmerzhaften, anderthalbjährigen Leidenszeit wegen Schambeinproblemen gemeinsam mit Lamine Yamal erst in letzter Minute für das Turnier fit gemeldet wurde und den ohnehin schleppenden Turnierstart der "La Roja" miterlebte, erlitt in der hitzigen Schlussphase gegen Uruguay eine erneute Verletzung – mutmaßlich ausgelöst durch ein hartes Einsteigen von Nicolás de la Cruz. In einem emotionalen Statement in den sozialen Medien sprach Williams, der in der Vergangenheit teils unter Schmerzen bei einfachsten Alltagsdingen litt, vom "schlimmsten Tag seines Lebens" nach einem aus seiner Sicht "völlig unnötigen Frustfoul", gab sich aber gleichzeitig kämpferisch und schwor, trotz dieses sportlichen Dramas nicht aufzugeben und für die Fans auf den Platz zurückzukehren.

Österreichs Hoffnung heißt K.-o.-Spiel

Doch genau darin liegt die Chance des ÖFB-Teams. In einem K.-o.-Spiel zählen Formkurven und Statistiken plötzlich weniger als ein guter Tag. Rangnicks Mannschaft lebt von kompromisslosem Pressing, hoher Laufbereitschaft und schnellem Umschalten – Tugenden, mit denen Österreich in den vergangenen Jahren immer wieder große Fußball-Nationen vor Probleme stellte. Dazu kommen Führungsspieler wie David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer oder Marko Arnautovic, die wissen, wie man auf der größten Bühne besteht.

Die Zahlen zeigen dennoch, wie groß die Aufgabe ist. Ein aktuelles Wahrscheinlichkeitsmodell sieht Spanien mit 55 bis 60 Prozent im Vorteil, Österreich werden aber immerhin 20 bis 25 Prozent Siegchance eingeräumt. Auch eine Verlängerung gilt als realistisches Szenario. Heißt: Spanien ist Favorit – unbezwingbar ist der Europameister aber nicht.

Der Traum lebt

Noch vier Siege fehlen Österreich zum größten Erfolg der Verbandsgeschichte. Der erste Schritt könnte allerdings kaum spektakulärer sein. Ausgerechnet der Europameister steht zwischen dem ÖFB-Team und dem Achtelfinale. Ein früher Treffer, ein perfekter Pressing-Abend oder ein Standard können in einem K.-o.-Spiel alles verändern. Genau auf dieses Fußball-Gesetz wird nun ganz Österreich hoffen.