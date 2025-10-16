Alles zu oe24VIP
Fahrspuren gesperrt: Stau-Alarm auf der Südosttangente
© APA/Roland Schlager

Am Wochenende

Fahrspuren gesperrt: Stau-Alarm auf der Südosttangente

16.10.25, 12:41
Von Freitagabend bis Montagfrüh kommt es auf der Südosttangente zu Spurensperren. Autofahrer sollten den Baustelle ausweichen.

Im Zuge der Generalerneuerung der Prater Hochstraße finden an diesem Wochenende Sanierungsarbeiten auf der Wiener Südosttangente (A23) zwischen Prater und Kaisermühlen statt. In beiden Richtungen müssen einzelne Spuren gesperrt werden, eine bleibt jedoch immer frei, so die Asfinag am Donnerstag.

Die Umfahrungsrampe am Knoten Prater Richtung Norden wird ebenfalls gesperrt. Weiters kommt es in Richtung Süden zu kurzzeitigen nächtlichen Sperren der Abfahrt am Knoten Prater Richtung Zentrum beziehungsweise Erdberg, die Umleitung ist lokal ausgeschildert und erfolgt über die Anschlussstelle St. Marx. Die Arbeiten starten am Freitag (17. Oktober) um 22.00 Uhr, am Montag (20. Oktober) um 5.00 Uhr werden alle Sperren wieder aufgehoben sein. 

Autofahrer sollte die Tangente eher meiden, da es wieder zu Staus kommen dürfte. Bei der letzte Sperre gab es Verzögerungen von bis zu 2,5 Stunden.

