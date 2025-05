× Rot-pinke Koalitionsverhandlungen gestartet

Auftakt in kleiner Runde im Ludwig-Büro. - Danach bereits Arbeitssitzungen angesetzt.

Im Wiener Rathaus starteten heute, Dienstag, die Koalitionsverhandlungen zwischen der SPÖ und den NEOS. Am Vormittag traf sich im Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zunächst das aus den Parteispitzen bestehende Kernteam, danach soll bereits in größerer Runde über eine Fortsetzung von Rot-Pink beraten werden.

Die SPÖ-Gremien hatten am gestrigen Montag grünes Licht für die Aufnahme von Verhandlungen gegeben. Mit den NEOS regieren die Stadt-Roten bereits seit 2020.

Die Wien-Wahl am 27. April endete für die SPÖ zwar mit einem kleinen Minus, eine Koalition würde sich aber mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien ausgehen. Ludwig hatte vor der Entscheidung für die NEOS zunächst zu Sondierungen geladen. Er führte dabei auch Gespräche mit den Grünen und der ÖVP. Lediglich die FPÖ hat er als Koalitionspartner ausgeschlossen.

Zunächst Sitzung des Kernteams

Für die SPÖ nahmen heute neben Ludwig erneut Landesparteisekretärin Barbara Novak und Klubobmann Josef Taucher an dem Treffen teil. Sie waren auch bei den Sondierungen dabei. Weitgehend unverändert auch das Team der NEOS: Es fanden sich Bildungsstadträtin Bettina Emmerling, Klubchefin Selma Arapovic und Landesgeschäftsführer Philipp Kern ein. Lediglich der Landessprecher, Bildungsminister Christoph Wiederkehr, nahm heute nicht teil.

Es gehe heute vor allem um die Planung der nächsten Verhandlungsrunden, wurde im Vorfeld betont. Emmerling zeigte sich dabei durchaus zuversichtlich, dass es zu einer Neuauflage von Rot-Pink kommt. "Derzeit sind keine Stolpersteine zu sehen", meinte sie beim Eintreffen auf eine entsprechende Frage.

Entscheidung über Ressorts nach inhaltlicher Einigung

Die Pinken haben im Wahlkampf betont, dass man gerne erneut für Bildung zuständig wäre. Heute erläuterte Emmerling, dass man zunächst über Inhalte sprechen werde. Man werde ein gemeinsames Programm erstellen. "Erst im Nachhinein geht es um Ressortverantwortlichkeiten."

Der Zeitplan der Verhandlungen wird im Detail erst fixiert. Ludwig hat am Montag aber bereits kundgetan, dass er die Gespräche innerhalb von drei Wochen abschließen möchte. Die erste Arbeitssitzung in größerem Kreis soll es bereits im Anschluss an das heutige Kernteam-Meeting im Bürgermeister-Büro geben.