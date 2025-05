Jetzt fix: Ludwig will mit NEOs weiterregieren

Bürgermeister Michael Ludwig hat sich in entschieden! Die SPÖ will in der Wiener Landesregierung weiterhin mit dem aktuellen Partner NEOs zusammenarbeiten. Die Koalitionsverhandlungen sollen in Kürze aufgenommen werden.

Die Überraschung ist ausgeblieben. Damit kommt es zu einer Neuauflage von Rot-Pink in Wien. Die Wiener SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig startet Koalitionsverhandlungen mit den Neos, wie SPÖ-Kreise der Presse bestätigt haben. Das heißt: Es kommt zu einer Neuauflage von Rot-Pink in Wien. Die ÖVP habe Ludwig fast alle seine Wünsche erfüllen wollen, heißt es von Insidern. Doch der gab der Stadt-ÖVP ebenso wenig eine Chance wie den Wiener Grünen. Ludwig will weiter mit den Neos regieren und kann dabei auch Druck auf die Pinken ausüben. Mehr dazu in Kürze...