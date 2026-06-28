Vollgas! ÖFB-Stars feiern wilde Kabinenparty

Nach dem historischen Spiel gegen Algerien, wird das erreichte Sechzehntelfinale in der Kabine gefeiert.

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Es gibt kein Halten mehr! Über die Leistung lässt sich diskutieren, aber davor darf mal gefeiert werden! In der Kabine geben die Spieler vollgas. Besonders die Partylöwen Alaba und Arnautovic dürften in den nächsten Stunden Gas geben.

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"Heute wird nicht mehr viel geschlafen"

Schon direkt beim Interview nach dem Match antwortete unsere Legende David Alaba auf die Frage, ob heute geschlafen wird: "Schlafen kann ich heute nicht mehr/heute wird nicht mehr viel geschlafen". Schon bei Bayern war Alaba bekannt mit seinem Kumpel Ribery Unfug zu betreiben und wild zu feiern. Heute wird er das Team wahrscheinlich ebenso mitreißen und die Errungenschaft stolz gefeiert.