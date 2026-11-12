Spatenstich für NÖ Landesausstellung 2028

Mit einem feierlichen Spatenstich beim Palmenhaus Gmünd erfolgte heute, Donnerstag, der offizielle Startschuss für die baulichen Maßnahmen für die Niederösterreichische Landesausstellung 2028. Diese findet von 18. März bis 5. November 2028 im nördlichen Waldviertel statt und wird die Besonderheiten und Stärken der Region in den Mittelpunkt rücken.

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Von Litschau bis Groß Gerungs werden zahlreiche Regionalprojekte umgesetzt, die das Thema "Wasser" auf vielfältige und inspirierende Weise in der Ausstellungsregion erlebbar machen.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass die beste Zeit des Waldviertels vor uns liegt", führte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aus, dass man eine eigene Tourismusstrategie und eine eigene Wirtschaftsstrategie für das Waldviertel entwickle und im Jahr 2028 die Niederösterreichische Landesausstellung im Waldviertel stattfinde. Das Palmenhaus in Gmünd bekomme einen An- und Zubau und es werde ein Veranstaltungszentrum entstehen, das der Bühne von der Weltausstellung entspreche – "ganz nach dem Vorbild von Osaka". Eine Landesausstellung mache aus, dass die Wertschöpfung in der Region bleibe, betonte Mikl-Leitner die Landesausstellungen als größtes angelegtes Regionalentwicklungsprojekt.

Die Landesausstellung 2028 werde nicht nur Gäste aus der Region anziehen, sondern auch weit über das Waldviertel hinausstrahlen. In diesem Zusammenhang betonte Mikl-Leitner die Entwicklung Gmünds in den vergangenen Jahrzehnten zum "Dreh- und Angelpunkt zwischen Wien und Prag". Mit der Landesausstellung 2028 entstehen ein zusätzliches Angebot für die naheliegende Europäische Kulturhauptstadt 2028 in Budweis, sprach sie von einer Win-Win-Situation für Landesausstellung und Kulturhauptstadt, die gemeinsam zur Weltausstellung werden. "Wir dürfen uns darauf freuen, dass wir viele nationale und internationale Gäste bei uns begrüßen dürfen", betonte die Landeshauptfrau auch den Mehrwert für Betriebe und Wirtschaft.

Über 160.000 Besucherinnen und Besucher habe man bei der letzten Landesausstellung begrüßen dürfen, sprach Mikl-Leitner von einem großen Potenzial auch für das Waldviertel. Mit dem Thema "Wasser" könne man die Menschen damit sensibilisieren, sensibel mit der Ressource Wasser umzugehen. Die Landeshauptfrau betonte außerdem den "guten Beitrag für das Miteinander zwischen den Gemeinden, den Bezirken und den Menschen", den die Landesausstellungen leisten. Sie bedankte sich bei Armin Laussegger und seinem Team und besonders bei allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, "die ihre Gemeinden herausputzen". Sie sei fest davon überzeugt, dass man mit dieser Landesausstellung "eine gute Erfolgsgeschichte" schreiben werde. Den Botschaftern dankte sie für die Begleitung der Landesausstellung mit ihrer Kompetenz und ihren Kontakten.

Armin Laussegger, Wissenschaftlicher Leiter der NÖ Landesausstellungen: „Das Waldviertel bietet mit seinen vielfältigen Lebens- und Naturräumen eine außergewöhnliche Kulisse für das Ausstellungsthema. Wir wollen in der Landesausstellung Wasser mit allen Sinnen erfahrbar machen. Dafür betreten wir für die NÖ Landesausstellung 2028 Neuland: Erstmals in der Geschichte des Formats soll bei der NÖ Landesausstellung 2028 auch der Außenbereich inhaltlich in die Gesamtausstellung einbezogen werden. Dieses Vermittlungsangebot im Schlosspark Gmünd macht das Element Wasser unmittelbar erlebbar und wird über die Dauer der Landesausstellung nachhaltig bestehen bleiben.