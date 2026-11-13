Am Heidjöchl: Noch keine Wohnungen, aber schon 50 Bäume

Am Heidjöchl in der Donaustadt wachsen schon Äpfel, Birnen und Marillen heran, noch bevor die ersten neuen Wohnungen entstehen. Mehr als 50 Obstbäume werden im Frühling eine Fläche an der Pfalzgasse in eine grüne Oase verwandeln.

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Auf rund 2.200 Quadratmetern wird bereits heute an der Zukunft Wiens gearbeitet – und zwar mit Spaten statt Baggern. Die Aktion "Frühes Grün" soll den zu gedeihenden Bäumen Am Heidjöchl in der Donaustadt einen wertvollen Zeitvorsprung verschaffen. Wenn ab 2030 die ersten Gebäude entstehen, können sie längst Schatten spenden und Früchte tragen. Mit der gemeinsamen Baumpflanzung setzten Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, Planungsstadträtin Ulli Sima und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky also ein sichtbares Zeichen für eine Stadtentwicklung.

Das Projekt hat gewaltige Dimensionen: Auf rund 39 Hektar entsteht ein neuer Stadtteil mit 5.100 Wohnungen. Gut zwei Drittel davon werden gefördert sein. Geplant sind außerdem zehn Hektar öffentliche Grünflächen, eine AHS, ein Bildungscampus und drei zusätzliche Kindergärten, während Öffis wie Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn für gute Öffi-Verbindungen sorgen sollen.

"Mit dem Stadtquartier Am Heidjöchl schaffen wir leistbaren, qualitätsvollen Wohnraum und hohe Lebensqualität. Dazu gehören auch attraktive Grün- und Freiräume. Dass wir bereits Jahre vor dem Bau der ersten Wohnungen Bäume pflanzen, zeigt: Wir denken Stadtentwicklung langfristig und schaffen die Voraussetzungen für ein nachhaltiges lebenswertes Quartier von Anfang an. Denn das Wohlbefinden und die Wohnqualität der Wienerinnen und Wiener muss immer im Fokus der Quartiersentwicklung stehen", betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).

Weitere Stimmen zum Projekt

"Am Heidjöchl zeigen wir, wie zukunftsorientierte Stadtplanung in bestmöglicher Qualität funktioniert: Wir schaffen nicht nur Platz für neue Wohnungen, sondern planen die Grün- und Freiräume von Anfang an als wesentlichen Bestandteil des neuen Stadtteils mit. So entsteht Schritt für Schritt ein neues Stück Wien, in dem kurze Wege, attraktive öffentliche Räume und viel Grün selbstverständlich zusammengehören. Ganz zentral ist auch die öffentliche Erreichbarkeit, die mit U-Bahn, S-Bahn und den Straßenbahnlinien 26 und 27 gesichert ist", ergänzt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

"Vorausschauende Stadtquartiersplanung heißt, die Infrastruktur zu schaffen, noch bevor die ersten Bewohner:innen einziehen. Dazu gehören Öffis, Wege und Versorgungsleitungen, aber ganz besonders auch Bäume und Wiesen. Mit den ersten 50 Obstbäumen, die wir jetzt schon pflanzen, legen wir dafür den Grundstein. Denn jede Form von Begrünung wirkt wie eine natürliche Klimaanlage, die für die Lebensqualität nicht wegzudenken ist", so NEOS Wien Umwelt- und Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner.

"Das Stadtentwicklungsgebiet Am Heidjöchl ist eine große Chance für die Donaustadt. Unser Anspruch ist es, einen lebenswerten Stadtteil mit viel Grünraum und guter Infrastruktur zu entwickeln - unter Einbindung der Donaustädterinnen und Donaustädter. Denn; Stadtentwicklung gelingt nur gemeinsam", meint Ernst Nevrivy (SPÖ), Bezirksvorsteher der Donaustadt, abschließend.