"Kein Schnitzel": Ex-Wirecard-Boss in U-Haft will nach Wien

Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun sitzt seit über sechs Jahren in Bayern in Untersuchungshaft. Kurz vor dem erwarteten Urteil spricht der Österreicher erstmals im Gefängnis über seinen Alltag und Jan Marsalek.

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In wenigen Wochen könnte das Urteil im Wirecard-Prozess gegen den 57-Jährigen fallen. Dem Österreicher drohen zwischen 10 und 15 Jahre Haft wegen des Verdachts auf mutmaßlichen Bandenbetrug, Marktmanipulation, Bilanzfälschung und Untreue – es gilt die Unschuldsvermutung. Erstmals seit seiner Inhaftierung sprach Braun nun mit "Spiegel"-Journalisten in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim.

© IMAGO/Sven Simon

Abrechnung mit dem ehemaligen Stellvertreter

Gegenüber seinem früheren Stellvertreter Jan Marsalek, der seit dem Zusammenbruch von Wirecard im Jahr 2020 in Russland untergetaucht ist und dort als Geheimagent tätig sein soll, empfindet Braun keine Rachegefühle mehr. "Aber am Ende des Tages bringt einen Hass nicht weiter", erklärte Braun gegenüber dem "Spiegel". Dennoch bereut er den damaligen Umgang mit seinem ehemaligen Partner, der ebenfalls Österreicher ist und aus Klosterneuburg (NÖ) stammt: "Ich hätte aus heutiger Sicht Jan Marsalek zehn Jahre früher hinauswerfen sollen", so Braun in dem Interview.

Wirecard war 2020 kollabiert, nachdem eine Luftbuchung von 1,9 Milliarden Euro aufgeflogen war. Marsalek floh daraufhin in einer Cessna von Bad Vöslau (NÖ) über Minsk nach Moskau, wo er offenbar für den russischen Geheimdienst arbeitet. Braun, der zeitweise ein Milliardenvermögen in Aktien besaß, beteuert hingegen weiterhin seine Unschuld.

Alltag und Essen im Gefängnis

Nach eigenen Angaben hat sich der 57-Jährige mittlerweile an die Untersuchungshaft gewöhnt: "Die ersten zwei Jahre waren sehr hart, aber ich habe inzwischen einen Modus gefunden, mit dieser psychischen Ausnahmesituation umzugehen." In der Haft habe er sich eine eigene Tagesstruktur aufgebaut. "Ich treibe Sport, lese Zeitungen und Bücher. Man lernt erst in der Haft, wie wichtig der Geistesreiz und die Kommunikation sind. Es gibt hier auch Menschen, mit denen sehr gute Gespräche möglich sind."

Auch zur Verpflegung in der JVA Stadelheim äußerte sich der Österreicher: "Ich finde das Essen, in Anbetracht der Tatsache, dass es Gefängniskost ist, sogar relativ gut. Der Kaiserschmarrn ist für Stadelheimer Verhältnisse gar nicht schlecht! Wiener Schnitzel gibt es allerdings nicht. Nur maximal einmal pro Woche Puten- oder Hühnerschnitzel."

Kritik an langer U-Haft

Deutliche Kritik übte Braun an der Dauer des Verfahrens: "Sechs Jahre Untersuchungshaft halte ich in keiner Weise für gerechtfertigt." Er fordert eine gesetzliche Obergrenze für die U-Haft von maximal einem Jahr, sofern es nicht um schwere Gewaltverbrechen geht. Einen Freispruch hält er selbst für unwahrscheinlich: "Ich werde seit sechs Jahren in Untersuchungshaft gehalten, da ist es doch offensichtlich, dass das Gericht keinen Freispruch plant und von Anfang an nicht geplant hat", meint Braun. Auf den Vorhalt des "Spiegel", das Verfahren ziehe sich wegen immer neuer Beweisanträge von Braun und seinen Anwälten so lange hin, entgegnete er: "Meine Verteidigung und ich streben einen Freispruch an", rechnet aber nicht damit.

Rückkehr nach Wien geplant

Am meisten vermisst Braun nach eigenen Worten die Sozialkontakte zu Familie und Freunden. Nach dem Ende seiner Haft möchte der gebürtige Österreicher wieder nach Wien zurückkehren, wo seine Frau und seine kleine Tochter leben. Auf die Frage des "Spiegel", wo er künftig leben wolle, antwortete er: "In Wien, bei meiner Familie. Zeit mit ihr zu verbringen, steht ganz weit vor allem anderen. Und natürlich möchte ich wieder etwas aufbauen", so der Verdächtige. Beruflich interessieren ihn Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Fusionsenergie. Der einstige Tech-CEO will so lange wie möglich berufstätig bleiben: "Gern bis ich 90 Jahre alt bin, sofern es mein Gehirn hergibt." Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.