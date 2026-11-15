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Keine Entschuldigung

JP Kraemer bricht sein Schweigen und sorgt mit Video für Empörung

Gerhard Kopcsa
von
Ein Mann mit Brille und Mütze sitzt und spricht, im Hintergrund unscharfe bunte Lichter.
© JP Performance GmbH
Jean Pierre Kraemer hat sich nach elf Wochen Funkstille mit einem YouTube-Video zurückgemeldet. Darin spricht er über seine Einsamkeit, seine Diagnose und Zukunft, äußert sich jedoch mit keinem Wort zu den Misshandlungsvorwürfen gegen seine Ex-Partnerinnen.
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Nach elf Wochen Funkstille hat sich der YouTuber Pierre Kraemer mit einem 18 Minuten und 19 Sekunden langen Video auf seinem Kanal (etwa 2,7 Mio. Follower) zurückgemeldet. Darin fällt vor allem ein Wort auf: "Ich". Er redet fast ausschließlich über sich und sein Innenleben.

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Er spricht über seine Einsamkeit, seine Therapie und eine in einer Klinik erhaltene Autismus-Diagnose. Einen Namen nennt er dabei nicht: Weder seine Noch-Ehefrau Julia Meck noch seine Ex-Freundin Mili Umicevic werden erwähnt. Gegen Kraemer hat das Amtsgericht Dortmund einen Strafbefehl wegen Körperverletzung in zwei Fällen und Sachbeschädigung erlassen, zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft nach Vorwürfen von Schlägen und Tritten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Kraemer verliert kein Wort über Opfer

Zwar betont Kraemer, dass keine Diagnose seine Handlungen entschuldige, spricht im Anschluss jedoch vor allem über seine Fehler im Allgemeinen. Einmal entschuldigt er sich dafür, dass er Situationen anders wahrgenommen habe als andere Menschen. Zu den konkreten Vorwürfen seiner Ex-Partnerinnen selbst äußert er sich nicht. Stattdessen spricht er von Wunden, die mit der Zeit heilen sollen, und zeigt sich lediglich verärgert über die Medienberichterstattung.

Er räumt zwar das Recht der Berichterstattung ein, kritisiert manches jedoch als "nicht fair" und fragt, was die Leute von ihm erwarten.

Den gegen ihn erlassenen Strafbefehl über 270.000 Euro akzeptiert er nicht in Gänze, sondern hat Einspruch gegen die Höhe eingelegt.

Wunsch nach Rückkehr

Am Ende des Videos macht Kraemer deutlich, worum es ihm geht: Er bittet darum, "diesen Weg zu gehen", und kündigt an, irgendwann zu den Zuschauern zurückkehren zu wollen, da er das Erklären und Autoumbauen vermisse.

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