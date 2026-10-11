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Gewaltvorwürfe

Jetzt will JP Kraemer aus Deutschland flüchten

Phillip Platzer
von
Mann mit Brille und Cap spricht in Mikrofon, im Hintergrund ein Formel-1-Auto-Modell.
© jjpperformance/YouTube
JP Kraemer steht nach heftigen Vorwürfen im Fokus und plant offenbar einen Neuanfang in den USA. Nach Deutschland zurückkehren will er wohl kaum noch.
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Nach BILD-Informationen aus dem näheren Umfeld soll Kraemer bereits ein Haus in der Nähe von Los Angeles suchen. Mehrere Millionen US-Dollar will er dafür investieren, um dort unerkannt ein neues Leben zu beginnen. In Deutschland wiegt das Stigma des Frauenschlägers schwer.

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Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Mittlerweile laufen bei der Staatsanwaltschaft Dortmund mehrere Ermittlungsverfahren gegen Kraemer wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zudem erstattete der Anwalt von Julia Meck, Ali Mojab, Anzeige wegen des Verdachts der Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt. Bei einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Keine Fluchtgefahr vorhanden

Da derzeit nur ermittelt wird und kein Haftbefehl vorliegt, darf Kraemer Deutschland verlassen. Durch erhebliche Vermögenswerte wie Privathäuser, Firmengebäude und Autos in Deutschland besteht keine Fluchtgefahr. Auch Ermittlungsverfahren stellen kein Hindernis bei der Einreise in die USA dar.

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