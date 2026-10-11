"Deppate Frage!"
Kühbauer lässt ORF-Star Pariasek böse auflaufen
Der ORF sicherte sich die Übertragungsrechte des Bundesliga-Krachers. Am Ende jubelten die Grün-Weißen über einen 2:0-Auswärtssieg und die erneute Tabellenführung.
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Im ORF war nach dem Spiel die berühmte Doppelbelastung ein Thema - der LASK spielt ja schon am Mittwoch in der Champions League gegen Liverpool. Dennoch ließ Kühbauer gegen seinen Ex-Klub seine beste Elf auflaufen und dachte nicht an Rotation.
Pariasek konnte sich die Frage danach nicht verkneifen – und Kühbauer feuerte gnadenlos zurück: "Ich wusste, dass so eine depperte Frage kommt!"
Inhaltlich meinte der LASK-Trainer noch: "Wie man es macht, ist es sowieso falsch!"
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