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"Deppate Frage!"

Kühbauer lässt ORF-Star Pariasek böse auflaufen

Phillip Platzer
von
Ein Mann mit Mikrofon spricht mit einem Trainer im Sportanzug vor einer Sponsorenwand im Stadion.
© GEPA pictures/ Manuel Binder
Didi Kühbauer ließ sich nach dem 0:2 gegen Rapid von ORF-Star Rainer Pariasek nicht die Laune verderben. Der LASK-Trainer ließ den Moderator eiskalt auflaufen.
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Der ORF sicherte sich die Übertragungsrechte des Bundesliga-Krachers. Am Ende jubelten die Grün-Weißen über einen 2:0-Auswärtssieg und die erneute Tabellenführung.

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Im ORF war nach dem Spiel die berühmte Doppelbelastung ein Thema - der LASK spielt ja schon am Mittwoch in der Champions League gegen Liverpool. Dennoch ließ Kühbauer gegen seinen Ex-Klub seine beste Elf auflaufen und dachte nicht an Rotation.

Pariasek konnte sich die Frage danach nicht verkneifen – und Kühbauer feuerte gnadenlos zurück: "Ich wusste, dass so eine depperte Frage kommt!"

Inhaltlich meinte der LASK-Trainer noch: "Wie man es macht, ist es sowieso falsch!"

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