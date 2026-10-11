Freiburg erobert Tabellenspitze

Mit einem späten Joker-Tor ist der SC Freiburg an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga gesprungen.

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Philipp Lienhart und Co. bezwangen Schalke 04 am Sonntag trotz langer Unterzahl durch einen Treffer von Keisuke Goto in der 85. Minute mit 2:1 und zogen am bisherigen Tabellenführer Borussia Dortmund und an Rekordmeister FC Bayern München vorbei. Lienhart spielte bei den Freiburgern durch. Schalke-Coach Miron Muslic hält mit dem Aufsteiger weiter bei fünf Zählern.

Maximilian Eggestein sorgte für Freiburgs frühe Führung (10.), Adrian Gantenbein erzielte den Schalker Ausgleich (30.). Bei den Gästen stand Maximilian Wöber erstmals in der Startelf, Junior Adamu agierte im Angriff. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Offensivmann Yuito Suzuki (64.) mussten die Freiburger dann fast eine halbe Stunde lang mit einem Mann weniger auskommen, feierten im achten Pflichtspiel der Saison aber dennoch den siebenten Sieg.

Traumtore und Randale in Köln

Der 1. FC Köln entschied davor das von Ausschreitungen überschattete Rheinderby für sich. Die Kölner bezwangen die Borussia dank zweier Traumtore von Isak Johannesson (26.) und Said El Mala (67.) 2:1. Der Ausgleichstreffer von Joe Scally (39.) war für die weiter punktlosen Gladbacher beim Trainerdebüt von Alexander Blessin zu wenig.

Mit fünf Niederlagen waren die Gladbacher, bei denen Kevin Stöger nicht im Kader stand, zuletzt vor elf Jahren in eine Bundesliga-Saison gestartet. Damals erreichte die Elf vom Niederrhein noch Rang vier. Köln konnte indes nach dem zweiten Saisonsieg aufatmen. Abseits des Spielfelds kam es beim Derby zu unschönen Szenen. Einige Gladbacher Fans randalierten nach El Malas Treffer im Gästeblock und warfen Leuchtraketen in die Kölner Zuschauerränge. Das Spiel wurde daraufhin für wenige Minuten unterbrochen.