Mickie Krause: Krebs-Beichte in neuer ARD-Doku

In der ARD-Dokumentation "Ballermann Sessions & Stories" hat Partysänger Mickie Krause offen über seine überstandene Krebserkrankung gesprochen.

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Der niederschmetternde Befund traf den Musiker völlig unerwartet am 6. Jänner 2022 mitten in der Corona-Pandemie. Entdeckt wurde der Tumor zufällig im Rahmen einer medizinischen Vorsorgeuntersuchung für die Fernsehshow "Showtime of my Life".

Trotz des Schocks ging Mickie Krause nach eigener Aussage realistisch mit der Diagnose um und ließ sich nicht von der Angst beherrschen. Ein stabiles Netz aus Familie und Freunden half ihm maßgeblich dabei, die schwierige Phase der Operationen und Nachsorge zu überstehen.

Tückische Krankheit trifft vor allem Männer

Die Erkrankung, medizinisch als Urothelkarzinom bezeichnet, betrifft jährlich zehntausende Menschen, wobei Männer statistisch gesehen etwa dreimal so häufig erkranken wie Frauen. Mediziner unterscheiden zwischen nicht-muskelinvasiven Karzinomen, die sich meist minimalinvasiv über eine Blasenspiegelung mit einer Elektroschlinge abtragen lassen, und aggressiveren Formen, die eine Entfernung des Organs sowie eine Chemotherapie erfordern.

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Typische Warnsignale wie schmerzlose Verfärbungen des Urins oder veränderter Harndrang bleiben oft lange unbemerkt, weshalb Früherkennung lebensrettend ist.

Geplante Auszeit mit Erreichen des sechzigsten Geburtstags

Nach über 25 Jahren im Musikgeschäft plant der Schlagerstar nun einen bewussten Schritt zurück. Zwar liebe er Mallorca nach wie vor und trete weiterhin gerne auf der Baleareninsel auf, doch mit dem Erreichen des sechzigsten Lebensjahres möchte er eine längere Pause einlegen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 18 Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen Kindern plant er ausgedehnte Weltreisen, um neue Eindrücke zu sammeln und das Leben abseits des Tourneestresses neu zu genießen. Er wolle später nicht zurückblicken und feststellen müssen, vor lauter Arbeit das eigentliche Dasein verpasst zu haben. Die ARD-Dokumentation gewährt einen intimen Blick auf einen Musiker, der seinen Optimismus trotz schwerer Stunden nie verloren hat.