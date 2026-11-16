Prognose zeigt, wann der Schnee nach Wien kommt

Der nächste Wintereinbruch steht bereits vor Tür. Dieses Mal dürfte es auch in Wien weiß werden.

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Am vergangenen Wochenende gab es in Österreich bereits einen ersten Vorgeschmack auf den Winter. In höher gelegenen Tälern fiel der erste Schnee, stellenweise wurden die Landschaften weiß. Selbst in Graz durfte man sich über die ersten Schneeflocken der Saison freuen.

In dieser Woche legt der Winter zunächst wieder eine Pause ein. Eine milde Südwestströmung bringt deutlich höhere Temperaturen nach Österreich. Zeitweise sind sogar bis zu 15 Grad möglich. Damit steigen die Temperaturen noch einmal auf ein Niveau, das eher an den Herbst als an den bevorstehenden Dezember erinnert.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Wintereinbruch

Die nächste markante Wetteränderung soll allerdings bereits in der kommenden Woche bevorstehen. Die aktuellen Prognosen deuten auf einen kräftigen Kaltlufteinbruch hin. Österreich könnte damit innerhalb weniger Tage einen regelrechten Wettersturz erleben.

© Getty Images

Besonders spannend sind dabei die Berechnungen des europäischen Wettermodells ECMWF. Dieses zeigt ab dem 26. November eine ausgeprägte Schneefallphase, die weite Teile des Landes erfassen könnte. Demnach wären nicht nur die Alpen und höher gelegene Regionen betroffen. Auch im Osten Österreichs könnten größere Schneemengen zusammenkommen.

Am meisten Schnee fällt im Osten

Besonders überraschend: Ausgerechnet der Osten könnte nach diesen Berechnungen zu den schneereichsten Regionen zählen. Auch Wien wäre demnach von den Schneefällen betroffen. Für die Bundeshauptstadt werden derzeit rund 20 Zentimeter Neuschnee simuliert. Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, könnte die Stadt erstmals in diesem Winter eine beachtliche Schneedecke bekommen. Auch in Niederösterreich und im Burgenland wären winterliche Verhältnisse möglich.

Tauernwetter © Tauernwetter

Allerdings ist noch Vorsicht geboten: Bis zum möglichen Wintereinbruch sind es noch mehrere Tage. Die Wettermodelle können ihre Berechnungen in diesem Zeitraum deutlich verändern. Gerade bei der genauen Zugbahn der Kaltluft und der Niederschlagsverteilung bestehen noch Unsicherheiten. Die derzeit simulierten 20 Zentimeter für Wien sind deshalb keineswegs eine gesicherte Prognose.