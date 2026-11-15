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Teure Autofallen

Neue Regeln in Kroatien: Bis zu 1.900 Euro Strafe drohen

Gerhard Kopcsa
von
Auto fährt über die Pag-Brücke mit Blick auf das Meer und eine felsige Insel in Kroatien.
© Getty Images
Wer nach Kroatien reist, muss sich jetzt auf knallharte Vorschriften einstellen. Bei Missachtung drohen drakonische Strafen – und die landen durch EU-Vollstreckung direkt in Ihrem Briefkasten.
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Ganz egal, ob die Sonne scheint oder Schnee liegt: Auf wichtigen kroatischen Hauptrouten und Winterstrecken (wie Teilen der Autobahn A1) herrscht ab sofort bis 15. April strikte Winterausrüstungspflicht. Auf allen anderen Straßen gilt sie bei Winterwetter.

  • Das muss ins Auto: Vier Winterreifen (oder Sommerreifen mit mindestens 4 mm Profil) plus griffbereite Schneeketten für die Antriebsräder.
  • Das droht bei Verstoß: Wer ohne Ausrüstung erwischt wird oder sein Auto nicht von Eis und Schnee befreit, zahlt rund 130 Euro Bußgeld.

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Maut-Revolution 2027: Schluss mit Schranken

Am 1. März 2027 startet in Kroatien das neue digitale Mautsystem "Crolibertas" - oe24 berichtete. Klassische Mautstationen fliegen raus – stattdessen erfassen 212 Portale mit 1.744 Kameras die Fahrzeuge vollautomatisch im Vorbeifahren.

  • Automatische Kennzeichenerkennung: Wer diese Option wählt, muss das eigene Fahrzeugkennzeichen vor der ersten Fahrt im System registrieren und eine gültige Zahlungsmethode hinterlegen. Dies wird bequem online, über eine spezielle Smartphone-App oder an autorisierten Verkaufsstellen möglich sein.
  • ENC-Mautboxen (Transponder): Wer bereits eine bewährte ENC-Box im Fahrzeug nutzt, kann diese grundsätzlich weiterhin verwenden. Für schwere Nutzfahrzeuge und Lkw wird das Mitführen eines solchen Geräts künftig gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben.

Kostenfalle: Bis zu 1.900 Euro Strafe

Wer ab März 2027 unregistriert auf die Autobahn auffährt, wird mehrfach zur Kasse gebeten. Zur regulären Maut kommt ein gesetzlicher Zuschlag von 120 Euro plus ein Bußgeld von 300 bis 600 Euro.

  • Privatpersonen zahlen im Extremfall über 720 Euro.
  • Unternehmen drohen sogar bis zu 1.900 Euro Strafe.
  • Achtung bei Schmutz: Auch ein unleserliches oder verdecktes Kennzeichen kostet 300 bis 600 Euro.

So vermeiden Sie Ärger

Hinterlegen Sie Kennzeichen und Zahlungsdaten ab Systemstart vorab per App oder online. Bei Mietwagen sollten Sie vor der Fahrt unbedingt klären, ob das Fahrzeug bereits im System angemeldet ist.

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