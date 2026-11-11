Achtung im Kroatien-Urlaub: Bei Maut-Verstoß drohen über 720 Euro Strafe

Österreichische Autofahrer müssen sich auf der Reise an die Adria auf eine grundlegende Systemumstellung einstellen. Kroatien schafft sein bisheriges Autobahn-Mautsystem ab und führt ab dem 1. März 2027 eine lückenlose elektronische Abrechnung ein, bei der teure Strafen drohen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer in den Urlaub nach Kroatien fährt, kennt das bisherige Prozedere an den Mautstationen: Bei der Auffahrt ein Papierticket ziehen und bei der Ausfahrt am Schalter mit Bargeld oder Bankkarte bezahlen. Ab dem Stichtag 1. März 2027 gehören die klassischen Schranken und Kassenhäuschen der Vergangenheit an. Mit dem neuen elektronischen System namens "Crolibertas" setzt Kroatien auf einen vollautomatisierten Verkehrsfluss ohne verkehrsbehindernde Stopps.

Für die technische Umsetzung des Projekts werden insgesamt 212 moderne Mautportale entlang des Autobahnnetzes errichtet. Diese Konstruktionen werden flächendeckend mit hochauflösenden Überwachungskameras, Antennen und modernster Sensortechnik ausgestattet. Das neue System gilt ausnahmslos für das gesamte kroatische Autobahnnetz – einschließlich der Strecken der staatlichen Autobahngesellschaft Hrvatske autoceste sowie der beiden privaten Konzessionäre Bina-Istra (Istrien-Autobahn) und Autocesta Zagreb-Macelj.

Streckenmaut bleibt: So funktioniert die Kennzeichen-Erfassung

Trotz der digitalen Transformation bleibt das Grundprinzip der kroatischen Maut bestehen: Es wird auch künftig keine zeitbasierte Vignette wie in Österreich geben, sondern weiterhin exakt nach der tatsächlich zurückgelegten Wegstrecke und der jeweiligen Fahrzeugkategorie abgerechnet. Um die Autobahnen legal zu befahren, stehen Lenkern künftig zwei Wege offen:

Automatische Kennzeichenerkennung: Wer diese Option wählt, muss das eigene Fahrzeugkennzeichen vor der ersten Fahrt im System registrieren und eine gültige Zahlungsmethode hinterlegen. Dies wird bequem online, über eine spezielle Smartphone-App oder an autorisierten Verkaufsstellen möglich sein.

Wer diese Option wählt, muss das eigene Fahrzeugkennzeichen vor der ersten Fahrt im System registrieren und eine gültige Zahlungsmethode hinterlegen. Dies wird bequem online, über eine spezielle Smartphone-App oder an autorisierten Verkaufsstellen möglich sein. ENC-Mautboxen (Transponder): Wer bereits eine bewährte ENC-Box im Fahrzeug nutzt, kann diese grundsätzlich weiterhin verwenden. Für schwere Nutzfahrzeuge und Lkw wird das Mitführen eines solchen Geräts künftig gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben.

Drakonische Strafen: Wenn die Urlaubsreise zur Kostenfalle wird

Für unvorsichtige Urlauber sieht das kroatische Mautgesetz empfindliche Sanktionen vor. Wer auf die Autobahn auffährt, ohne vorab registriert zu sein oder ohne eine aktive Einbindung ins Abrechnungssystem zu verfügen, wird automatisch von den Mautportalen erfasst. Neben der regulär anfallenden Streckenmaut wird in diesem Fall sofort ein gesetzlicher Zuschlag in Höhe von 120 Euro fällig.

Zusätzlich sieht der Gesetzgeber für private Fahrzeuglenker eine saftige Verwaltungsstrafe zwischen 300 und 600 Euro vor. Kommen der Höchstbetrag der Strafe, der gesetzliche Zuschlag sowie die eigentliche Streckenmaut zusammen, summiert sich die Gesamtforderung auf über 720 Euro.

Vorsicht bei der Kennzeichen-Lesbarkeit: Schmutz wird bestraft

Eine weitere Stolperfalle betrifft den Zustand des Fahrzeugs bei der Anreise. Da das gesamte Mautsystem auf einer optischen Kennzeichenerfassung basiert, sind Lenker verpflichtet, für eine einwandfreie Lesbarkeit der Nummerntafeln zu sorgen. Ist das Kennzeichen durch Insekten, Straßenschmutz oder Witterungseinflüsse unleserlich, droht ebenfalls eine Geldstrafe von 300 bis 600 Euro. Eine Ausnahme greift lediglich dann, wenn die Unlesbarkeit aus rein objektiven Gründen unvermeidbar war.

Österreichische Autofahrer sollten die Neuerung daher frühzeitig einplanen, um böse finanzielle Überraschungen bei der Reise in den Sommerurlaub zu vermeiden.