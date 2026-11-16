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Migranten-Ansturm: Kanaren-Insel droht der Kollaps

Online Redaktion
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Ein Boot mit vielen Migranten wird von Seenotrettern Richtung Hafen geschleppt.
© EPA
Die Kanarischen Inseln erleben einen beispiellosen Ansturm von Migranten aus Westafrika.
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Innerhalb eines einzigen Tages erreichten rund 1.580 Menschen in Booten die spanische Inselgruppe im Atlantik. Damit wurde ein historischer Rekord aufgestellt. Besonders dramatisch ist die Situation auf der kleinen Insel El Hierro, die mit ihren gut 12.000 Einwohnern zunehmend an die Grenzen ihrer Aufnahme- und Versorgungskapazitäten stößt. Hauptgrund für den derzeitigen Ansturm: Ende November wählt Spanien ein neues Parlament, der linksliberale Premier Sánchez droht die Abwahl. Eine neue konservative Regierung könnte auch die Migrationspolitik massiv verschärfen

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Allein am Samstag (14. November) kamen 13 Boote mit insgesamt 1.327 Menschen auf El Hierro an. Weitere 203 Migranten wurden nach Gran Canaria und 50 nach Teneriffa gebracht. Nach Angaben der spanischen Nachrichtenagentur EFE übertraf die Gesamtzahl damit den bisherigen Tagesrekord von 1.461 Menschen, der am 7. November 2020 aufgestellt worden war. Unter den Neuankömmlingen befanden sich mindestens 120 Frauen und 173 Minderjährige. Die meisten stammten aus Senegal, Gambia und Guinea. Einige waren zuvor bis zu sechs Tage auf dem Atlantik unterwegs gewesen.

Rettungskräfte helfen nachts zahlreichen Migranten beim Wechsel von einem Boot auf ein Rettungsschiff.
© EPA

El Hierro völlig überlastet

Die Situation auf El Hierro ist besonders angespannt. Seit Anfang November wurden dort bereits mehr als 9.000 Menschen in 91 Booten registriert. Die spanische Regierung hat deshalb für die Kanarischen Inseln einen migrationspolitischen Notstand ausgerufen. Bereits zuvor hatte der Inselrat von El Hierro angesichts von mehr als 8.000 Ankünften innerhalb von fünf Wochen den sozialen Notstand erklärt.

Ein Polizist hilft einem knienden Migranten, während weitere Menschen am Hafen bei Nacht stehen.
© EPA

Wie die spanische Zeitung "El País" berichtete, reißen die Ankünfte selbst bei schwierigen Wetterbedingungen nicht ab. Mitte November erreichten erneut mehrere Boote die Insel, obwohl ein Sturmtief mit starkem Wind und hohem Wellengang über die Region zog. Die Rettungskräfte mussten dabei auch Menschen mit Unterkühlungserscheinungen und Kreislaufproblemen versorgen.

Die Regionalregierung drängt deshalb auf rasche Unterstützung aus Madrid. Präsident Fernando Clavijo hatte zusätzliche Unterbringungsplätze, mehr medizinisches Personal und schnellere Verlegungen auf andere Inseln sowie das spanische Festland gefordert. Anfang November wurden dafür zunächst 15,18 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln zugesagt. Auch die Seenotrettung und die medizinische Versorgung sollen verstärkt werden.

Gefährliche Flucht über den Atlantik

Die Kanarenroute zählt zu den gefährlichsten Migrationswegen nach Europa. Die kürzeste Entfernung zwischen der afrikanischen Küste und den Inseln beträgt zwar nur rund 105 Kilometer, viele Boote legen jedoch deutlich längere Strecken zurück. Die Überfahrt kann mehrere Tage, teilweise sogar eine Woche oder länger dauern. Häufig starten die Menschen in Senegal, Gambia oder Mauretanien.

Wie gefährlich die Route ist, zeigen auch die Zahlen der spanischen Hilfsorganisation Caminando Fronteras. Demnach kamen zwischen Jänner und Ende Mai 2026 mindestens 635 Menschen bei dem Versuch ums Leben, die Kanarischen Inseln zu erreichen. Insgesamt wurden im selben Zeitraum 1.317 Todesopfer auf den verschiedenen Migrationsrouten nach Spanien registriert. Laut der Organisation starb auf der Kanarenroute statistisch gesehen ein Mensch auf fünf Personen, die es bis ans Ziel schafften.

Trotz des aktuellen Rekordwochenendes lagen die Ankünfte auf den Kanaren von Jänner bis Ende Oktober insgesamt noch um gut fünf Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Die jüngste Entwicklung zeigt allerdings, wie rasch sich die Lage wieder zuspitzen kann.

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