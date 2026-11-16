EU plant neuen 45-Milliarden-Kredit für die Ukraine

Darlehen soll über gemeinsames EU-Budget abgesichert werden

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Die EU-Kommission will die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge mit einem neuen Kredit über 45 Milliarden Euro unterstützen. Das Darlehen solle über das gemeinsame EU-Budget abgesichert werden, berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf vier mit dem Vorhaben vertraute Personen. Die Pläne sollen demnach den Mitgliedstaaten am Mittwoch vorgestellt werden.

Für das Paket solle derselbe Finanzierungsmechanismus genutzt werden wie bei dem im vergangenen Jahr vereinbarten Kredit für die Ukraine über 90 Milliarden Euro.