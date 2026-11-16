Darlehen
EU plant neuen 45-Milliarden-Kredit für die Ukraine
Die EU-Kommission will die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge mit einem neuen Kredit über 45 Milliarden Euro unterstützen. Das Darlehen solle über das gemeinsame EU-Budget abgesichert werden, berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf vier mit dem Vorhaben vertraute Personen. Die Pläne sollen demnach den Mitgliedstaaten am Mittwoch vorgestellt werden.
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Für das Paket solle derselbe Finanzierungsmechanismus genutzt werden wie bei dem im vergangenen Jahr vereinbarten Kredit für die Ukraine über 90 Milliarden Euro.
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