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EU plant neuen 45-Milliarden-Kredit für die Ukraine

Andreas Staggl
von
Selenskyj und von der Leyen lächeln und verlassen gemeinsam einen EU-Pressebereich mit EU-Flaggen im Hintergrund.
© Getty Images
Darlehen soll über gemeinsames EU-Budget abgesichert werden
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Die EU-Kommission will die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge mit einem neuen Kredit über 45 Milliarden Euro unterstützen. Das Darlehen solle über das gemeinsame EU-Budget abgesichert werden, berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf vier mit dem Vorhaben vertraute Personen. Die Pläne sollen demnach den Mitgliedstaaten am Mittwoch vorgestellt werden.

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Für das Paket solle derselbe Finanzierungsmechanismus genutzt werden wie bei dem im vergangenen Jahr vereinbarten Kredit für die Ukraine über 90 Milliarden Euro.

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