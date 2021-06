Steht Richard Lugner zwischen zwei Frauen? Das sagt er zu den wilden Gerüchten!

Hat Baumeister Richard Lugner etwa gleichzeitig Dates mit zwei Frauen? Der aktuelle Stand ist, dass er mit seiner "fleißigen Biene", der blonden, 38 Jahre alten Simone happy ist. Mit ihr geht er des Abends nun öfter essen, besuchte die Oper und schätzt die gemeinsamen Gespräche.

Richard und seine Simone

Aussprache mit Wildsau Lydia

Doch eine Dame will von dem Baumeister nicht lassen: Jetzt macht ihm wieder „Wildsau“ Lydia Kelovitz (30) Stress. Nach der Generalprobe für die TV-Jachtreise nach Kroatien kam es am jüngst bei der After-Show-Party zur großen und längst fälligen Aussprache.

Richard Lugner: Wirbel um Liebesgerüchte

Es sollte nun alles wieder gut sein zwischen den beiden! Doch, so Richard Lugner zu ÖSTERREICH: "Trotz Versprechen, mich nicht mehr ­anzubaggern, versuchte ‚Wildsau‘ Lydia, mich wieder zu allen möglichen Events einzuladen“, zeigt er sich genervt. Und sprach ein Datingverbot aus: „Da sie wieder falsche Liebesgerüchte in Umlauf bringen würde, habe ich klargestellt, dass ich mit ihr alleine nirgends hingehe!“ Also keine zwei Damen für Lugner, sondern Biene Simone, mit der er eine gute Zeit hat.