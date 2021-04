Ob Richard Lugner ein neues Tierchen aus dem Dubai-Urlaub mit nach Wien bringt?

Richard Lugner verbringt alleine eine Auszeit in Dubai. Er hat in das Luxus-Hotel "Atlantis The Palm" eingecheckt.

© oe24 Lugner in Dubai

Happy Baumeister: Im Dubai-Urlaub hat er schon ein paar Damen kennengelernt

Lugner: Heiße Flirts mit mehreren Damen

Doch wer den Baumeister kennt, der weiß, dass Richie nicht lange alleine bleibt! So hat er bereits die Bekanntschaft mehrerer Damen gemacht, wie er verrät. Der 88-Jährige genießt seinen Urlaub nach Corona-Impfung und Krebs-OP. Ob Lugner ein Oster-Haserl, ein Paradies-Vogerl oder gar ein Stagel-Rogerl mit nach Wien bringt? Wir dürfen gespannt bleiben...

Lugner: In diesem Luxus-Hotel verbringt er seine Corona-Flucht



Besondere Zuckerln des Luxus-Ressorts: Es gibt Zimmer mit Blick auf ein Aquarium in dem Haie schwimmen, mehrere Luxus-Restaurants in denen Gerichte von internationalen Spitzenköchen angeboten werden sowie ein eigenes Romantik-Special u.a. mit Frühstück ans Bett. Ob Lugner das brauchen wird?