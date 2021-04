Ob Baumeister, Model oder Influencer, die Promis zieht es in wärmere Gefilde.

Abseits des Oster-Lockdowns feiern die Promis. In Österreich ist das heurige Osterfest nun schon zum zweiten Mal durch durch die neuen Corona-Maßnahmen quasi abgesagt. Am Strand lässt es sich hingegen sehr gut leben.

Ab nach Dubai

Baumeister Richard Lugner (88) entspannte bereits auf dem Weg nach Dubai im Airbus A380. An der Bar in der Business Class gönnte er sich den ein oder anderen Drink. In Dubai hält „Mörtel“ vor allem nach den schönen Frauen Ausschau.

Lugner und die schönen Strandnixen

Der Society-Löwe ist in Dubai in guter Gesellschaft, denn auch Model Annika Grill lässt sich die Sonne in der Wüstenmetropole auf den Bauch scheinen. Im Gegensatz zu „Mörtel“ ist sie aber auch beruflich dort. Auch Guess-Model Nadine Mirada verbringt Ostern arbeitenderweise am Strand. Sie shootet zurzeit in Marbella und erfreut ihre Fans mit heißen Bikinifotos.

Bis hin nach Mexiko

Am weitesten weg zog es ATV-Starlet Tara Tabitha und Natalie Kreuzmayr. Letztere veranstaltet in Mexiko mit ihrem Freund Events, sehnt sich jedoch mittlerweile nach der Heimat.