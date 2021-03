Lugner: Dubai-Auszeit nach Krebs-OP

Nächste Woche will auch der Baumeister in wärmere Gefilde abtauchen.

Erholung. Jetzt wo Baumeister Richard Lugner (88) endlich seinen Krebs besiegt hat, will sich Mörtel etwas Gutes tun. „Ich habe den Krebs jetzt bereits zum dritten Mal besiegt. Zum Glück war mein Basaliom relativ harmlos. Ich hoffe nur, dass der Worseg nicht wieder etwas findet“, so Lugner im Talk mit ÖSTERREICH. Nach der OP ging es für Mörtel gleich wieder ins Büro zum Arbeiten. Doch jetzt gönnt er sich endlich die lange verdiente Auszeit.

Paradies. Nach Dubai zieht es Lugner nach seinem Weihnachts-Urlaub auf den Malediven. Und das nicht ohne Grund. „Wie ich ÖSTERREICH entnehmen kann, wimmelt es dort von schönen Frauen. Da hab ich mir das richtige Reiseziel gewählt“, lacht Mörtel, der sich last minute für die Reise entschieden hat. „Nachdem die Lugner City fast zu­gesperrt ist, habe ich in Dubai das Atlantis Hotel auf der Palme gebucht. Da kann ich ohne Maske in ein Restaurant gehen, was ich seit 14. August in Wien nicht konnte“, so Lugner, der am 2. April abfliegt.

Wegen Corona braucht sich Mörtel ohnehin keine Sorgen machen, da er bereits beide Impfungen erhalten hat. Einziges Geheimnis bleibt noch, wer Mörtel begleitet. Sagen wollte er es jedenfalls nicht. „Dort gibt’s genug Frauen“, grinst Lugner.