Richard Lugner: Schlechte Werte vor Kur

Richard Lugner tritt wieder seine Mayr-Kur an und es scheint höchste Zeit zu sein.

Baumeister Richard Lugner hat wieder in das Kurhotel "Vivamayr" eingecheckt. Dort verbringt der Unternehmer jedes Jahr einige Tage um wieder fit zu werden. Ernährung und Sport stehen dort unter strengster ärztlicher Aufsicht am Programm.

Lugner: Frauen rauben mir den Atem

Laut des bei der Kuraufnahme erstellten Gesundheitsgutachtens hat Lugner den Aufenthalt bitter nötig. Denn einige Werte des Baumeisters sind gar nicht gut, sondern schon im roten Bereich. Darunter sein Stoffwechsel, seine Atemfrequenz und sein Ausatemvolumen. Was ihm so derart die Luft raubt? Natürlich die Frauen, so Lugner...

