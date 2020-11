"Habe Corona": Jetzt spricht Sarkissova

Schock vor dem ''Dancing Stars''-Halbfinale: Jurorin Sarkissova hat Corona.

''Dancing Stars''-Jurorin Karina Sarkissova wird für die nächsten zwei Sendungen ausfallen. Die Ballerina wurde in Budapest positiv auf Covid getestet.Sie ist in Quarantäne und darf am "Dancing Stars"-Halbfinale nicht teilnehmen und auch für das Finale wird sie ausfallen.Auf oe24.TV gab sie das erste Interview zur Erkrankung und spricht berichtet, wie es ihr jetzt geht.