oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Der wahre Grund?

US-Flugsperre: Wilde UFO-Theorie

Phillip Platzer
von
Zaun mit Stacheldraht im Vordergrund, dahinter Wüste und Berge bei Sonnenuntergang in Nevada.
© SOPA Images/LightRocket via Gett
Eine vierstündige Sperre des US-Luftraums sorgte für Verunsicherung. Während Behörden technische Probleme nennen, befeuert ein Video aus Florida im Netz wilde Theorien über ein mögliches, riesiges UFO.
OE24 auf Google bevorzugen

Abflüge, nachdem die Luftfahrtbehörde FAA Kommunikationsprobleme festgestellt hatte. Von der Störung waren mehrere Flugsicherungszentren betroffen. Laut Regierungsvertretern von Präsident Donald Trump überlastete eine neu angeschlossene Technologie die veraltete Ausrüstung des nationalen Kontrollsystems. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, führte dies zu unterbrochenen Funkverbindungen sowie Lücken auf dem Radar.

Auch interessant

Spanien provoziert mit WM-Pokal – so antwortet Kane

Shopping-Knall: Diese Woche kommt neue Regel bei Amazon

Acht Wechsel, zwei Debüts? So könnte Rangnick gegen Israel aufstellen

Veraltete Technik als Ursache

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Modernisierung der Flugsicherung begonnen, nachdem der US-Kongress dafür 12,5 Milliarden Dollar genehmigt hatte. Verkehrsminister Duffy und das Weiße Haus drängen nun auf weitere 30 Milliarden Dollar, um die Arbeiten abzuschließen. Während des Vorfalls am Freitag blieben Abflüge für mehr als vier Stunden ausgesetzt. Bereits in der Luft befindliche Maschinen konnten ihren Flug jedoch fortsetzen und sicher landen.

Feuerball über Tampa gefilmt

Parallel zu den technischen Schwierigkeiten kursierte auf der Plattform X ein Video aus Tampa im US-Bundesstaat Florida, das für Aufsehen sorgte. Darin ist eine Art Feuerball zu sehen, der sich über den Himmel bewegt. "Ist das der Grund, warum sie den Luftraum schließen? Habe den Sonnenuntergang in Tampa beobachtet und dann das. #Ufo", schrieb die Person zu dem Clip. Das zeitliche Zusammentreffen der US-Flugsperre und der Aufnahme heizte im Netz Spekulationen über Außerirdische an. Andere Nutzer entgegneten jedoch, dass es sich bei der Erscheinung in Tampa um einen Start von SpaceX gehandelt habe.

Tausende Flüge waren betroffen

Die Sperre begann am Freitagnachmittag und wurde laut dem Verkehrsministerium um 20:15 Uhr Ortszeit (Eastern Time) wieder aufgehoben. Danach nahmen die Fluggesellschaften den Betrieb schrittweise wieder auf. Da Airlines ihre Maschinen, Crews und Flugpläne neu organisieren mussten, kam es weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen. Insgesamt beeinträchtigte der Vorfall Tausende Flüge und ließ zahlreiche Reisende an US-Flughäfen stranden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Menschheit zittert vor Killer-Robotern außer Kontrolle

US-Flugsperre: Wilde UFO-Theory

Pensionist stiehlt 10 Kilo Sand - jetzt muss er zahlen

EU plant neuen 45-Milliarden-Kredit für die Ukraine

Migranten-Ansturm: Kanaren-Insel droht der Kollaps

Dritter Flugzeugträger: Schlägt Trump jetzt wieder im Iran zu?

Italien will hunderte Hirsche zum Abschuss freigeben

Rinder-Plage: Kühe terrorisieren Kleinstadt

Jetzt fix! Mega-Gipfel mit Trump, Putin und Xi

11 Tote: Feuer-Drama auf Urlaubsinsel Phuket