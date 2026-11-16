US-Flugsperre: Wilde UFO-Theorie

Eine vierstündige Sperre des US-Luftraums sorgte für Verunsicherung. Während Behörden technische Probleme nennen, befeuert ein Video aus Florida im Netz wilde Theorien über ein mögliches, riesiges UFO.

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Abflüge, nachdem die Luftfahrtbehörde FAA Kommunikationsprobleme festgestellt hatte. Von der Störung waren mehrere Flugsicherungszentren betroffen. Laut Regierungsvertretern von Präsident Donald Trump überlastete eine neu angeschlossene Technologie die veraltete Ausrüstung des nationalen Kontrollsystems. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, führte dies zu unterbrochenen Funkverbindungen sowie Lücken auf dem Radar.

Veraltete Technik als Ursache

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Modernisierung der Flugsicherung begonnen, nachdem der US-Kongress dafür 12,5 Milliarden Dollar genehmigt hatte. Verkehrsminister Duffy und das Weiße Haus drängen nun auf weitere 30 Milliarden Dollar, um die Arbeiten abzuschließen. Während des Vorfalls am Freitag blieben Abflüge für mehr als vier Stunden ausgesetzt. Bereits in der Luft befindliche Maschinen konnten ihren Flug jedoch fortsetzen und sicher landen.

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Feuerball über Tampa gefilmt

Parallel zu den technischen Schwierigkeiten kursierte auf der Plattform X ein Video aus Tampa im US-Bundesstaat Florida, das für Aufsehen sorgte. Darin ist eine Art Feuerball zu sehen, der sich über den Himmel bewegt. "Ist das der Grund, warum sie den Luftraum schließen? Habe den Sonnenuntergang in Tampa beobachtet und dann das. #Ufo", schrieb die Person zu dem Clip. Das zeitliche Zusammentreffen der US-Flugsperre und der Aufnahme heizte im Netz Spekulationen über Außerirdische an. Andere Nutzer entgegneten jedoch, dass es sich bei der Erscheinung in Tampa um einen Start von SpaceX gehandelt habe.

Tausende Flüge waren betroffen

Die Sperre begann am Freitagnachmittag und wurde laut dem Verkehrsministerium um 20:15 Uhr Ortszeit (Eastern Time) wieder aufgehoben. Danach nahmen die Fluggesellschaften den Betrieb schrittweise wieder auf. Da Airlines ihre Maschinen, Crews und Flugpläne neu organisieren mussten, kam es weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen. Insgesamt beeinträchtigte der Vorfall Tausende Flüge und ließ zahlreiche Reisende an US-Flughäfen stranden.