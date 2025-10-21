Bewusster, intelligenter, zielgerichteter -– Omio zeigt, wie sich das Reiseverhalten verändert

NowNext Report 2025 enthüllt neue Urlaubstypen, spannende Entwicklungen am globalen Reisemarkt, Lieblingsziele und das Comeback des Strandurlaubs.

Die führende Plattform für multimodale Reisebuchungen, Omio, hat die zweite Ausgabe ihres jährlichen NowNext Reports veröffentlicht – eine umfassende Analyse der spannendsten Entwicklungen im globalen Reisemarkt. Trotz globaler Unsicherheiten bleibt die Lust am Entdecken ungebrochen – viele Menschen planen sogar, häufiger zu verreisen.

So entstand die Studie

Für den NowNext ’25 Report beauftragte Omio das renommierte Marktforschungsinstitut YouGov mit einer internationalen Umfrage unter 10.555 Personen in Italien, Spanien, Deutschland, Großbritannien, den USA, Brasilien, Japan und Australien. Befragt wurden ausschließlich Menschen, die in den kommenden zwölf Monaten eine Reise planen. Ergänzt wurden die Ergebnisse durch Nutzungsdaten der Omio-Plattform, die Buchungstrends und Reisesuchverhalten analysierten. „Die Reiseindustrie hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Zu den pandemiebedingten Einschränkungen kam das Phänomen des 'Revenge Travels', und nun erleben wir eine neue Ära des bewussten Reisens. Die Entschlossenheit, die Welt zu entdecken, ist unvermindert groß. Unser Report zeigt: Wir befinden uns in einer Ära des intelligenten und intentionalen Reisens“, erklärt Veronica Diquattro, President B2C & Supply bei Omio.

© Gettyimages

Fernweh trotz Unsicherheiten

Globale Krisen beeinflussen die Urlaubsplanung deutlich: 69 Prozent der Befragten geben an, dass weltweite Ereignisse ihre Entscheidungen für 2026 prägen. Dennoch wollen 30 Prozent häufiger verreisen als im Vorjahr. Omio bezeichnet dieses Phänomen als „Worldwide Woe“ – eine Mischung aus Sehnsucht und Realismus, die das neue Reisebewusstsein prägt.

Clever reisen: Die neuen „Travel Thrifties“

Mit steigenden Lebenshaltungskosten wächst das Bedürfnis nach smarter Planung. Immer mehr Reisende buchen flexibel, nutzen Nebensaisonen und planen frühzeitig, um Geld zu sparen. Laut Report priorisieren 38 Prozent Urlaubsausgaben gegenüber anderen Freizeitkosten. Diese Gruppe – die „Travel Thrifties“ – zeigt, dass bewusstes Reisen nicht zwingend teuer sein muss.

Europa bleibt Reiseliebling

Trotz internationaler Konkurrenz bleibt Europa das Top-Ziel: 45 Prozent der Deutschen, 42 Prozent der Italiener und 42 Prozent der Spanier bevorzugen Urlaubsziele in der Nähe. Auch internationale Gäste zieht es weiterhin nach Europa – vor allem nach Südeuropa und in kulturell geprägte Regionen.

Neue Inspirationsquellen: Word of Mouth & Screen-Tourismus

Klassische Werbung verliert an Bedeutung. 39 Prozent lassen sich laut Omio-Studie von Freunden und Familie inspirieren, 23 Prozent sogar von Filmen und Serien. Social Media bleibt relevant, doch authentische Empfehlungen gewinnen deutlich an Einfluss.

Strand, Selbstfürsorge und Nachhaltigkeit

Nach Jahren der Abenteuerreisen feiern Strandurlaube ihr Comeback: 46 Prozent der Befragten wünschen sich Entspannung am Meer, 20 Prozent planen Solo-Trips zur Selbstreflexion. Nachhaltigkeit bleibt dabei zentral – mit Fokus auf lokale Anbieter, Kultur und weniger überlaufene Ziele.

Die Generation Z prägt das Reisen von morgenDie Generation Z verändert die Branche nachhaltig: 31 Prozent planen bewusster, 34 Prozent wollen öfter verreisen und 23 Prozent bevorzugen umweltfreundliche Verkehrsmittel. Sie gelten als „Generation Zealous“ – engagiert, digital und verantwortungsbewusst.