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Afeela 1
© Sony Honda Mobility Inc.

Neue Strategie

Schock: Sony und Honda stellen E-Auto-Projekt ein

25.03.26, 12:11
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Das Gemeinschaftsunternehmen des Elektronikkonzerns Sony und des Autobauers Honda stellt die Entwicklung seines für den US-Markt geplanten Elektroautos Afeela ein.  

Zur Begründung verwies Sony Honda Mobility am Mittwoch auf die Neuausrichtung der Elektroautostrategie von Honda. Der japanische Autobauer hatte erst Anfang des Monats in diesem Zusammenhang Abschreibungen von bis zu 2,5 Billionen Yen (15,7 Milliarden Dollar) angekündigt.

Die Entscheidung lasse dem Joint Venture keinen gangbaren Weg mehr, die Afeela-Modelle auf den Markt zu bringen, teilte das Unternehmen mit. Sowohl Honda als auch der Elektronikkonzern Sony erklärten, sie rechneten nicht mit wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf ihre Bilanzen im laufenden Geschäftsjahr.

Kunden erhalten Rückerstattung

Kundinnen und Kunden, die das Modell im US-Bundesstaat Kalifornien reserviert hatten, sollen eine Rückerstattung erhalten. Die Auslieferung des ab 89.900 Dollar teuren Wagens war ursprünglich ab Ende des Jahres geplant. Spekuliert wurde auch über einen späteren Markteintritt in Europa. Das Joint Venture war gegründet worden, um Hondas Erfahrung im Fahrzeugbau mit Sonys Expertise in den Bereichen Software und Videospiele zu bündeln. Damit wollten die japanischen Konzerne den Rückstand auf die Konkurrenz auf dem Markt für Elektroautos aufholen.

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