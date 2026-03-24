Influencer verrät: Ab DANN ist man in Österreich Top-Verdiener

"Geld ist sexy" - mit solchen Sprüchen erfreut sich der Finanz-Influencer Hans Purbu Sherpa alias "Finanz Sherpa" auf Instagram & Co großer Beliebtheit.

Er ist jung, wohnt in Wien und hat Geld zu seinem Beruf gemacht - Hans Purbu Sherpa alias Influencer "Finanz Sherpa" postet über Geld, Anlagen und will so junge Menschen über ihre Finanzen aufklären und ihnen dabei auch helfen. So bietet er auch 1:1-Calls für Beratungen an. Die Wirtschaftskammer hat ihn offiziell zertifiziert - die Bewertungen online sind durchwegs positiv.

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Top-Verdiener kassieren bei uns 18.000 Euro brutto

Mit einem Posting erregte er vor kurzem Aufsehen: "Mit diesem Brutto-Gehalt ist man in Österreich Top-Verdiener", steht da - und dazu enthüllt Sherpa folgendes Ranking:

- Top-Verdiener: 18.000 Euro - Spitzenverdiener: 9.500 Euro - Gutverdiener: 5.500 Euro - Besserverdiener: 4.100 Euro - Normalverdiener: 2.500 Euro - Geringverdiener: 1.900 Euro

Offizielles Durchschnittsgehalt der Österreicher und Österreicherinnen ist laut Statistik Austria übrigens 3.101 Euro brutto pro Monat . Nur 10 Prozent verdienen hierzulande mehr als 7.290 Euro - und rund 10 Prozent nur maximal 1.404 Euro.