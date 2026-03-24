Osterhasen so teuer wie nie – Kunden legen sie einfach zurück

Der Frust im Supermarkt wächst: Für viele ist der Schoko-Osterhase plötzlich Luxus. Kunden reagieren drastisch – und Händler ziehen bereits Konsequenzen.

Ein besonders krasses Beispiel kommt aus Deutschland: Für den bekannten Lindt-Osterhasen werden heuer 8,99 Euro verlangt. Das ist ein satter Anstieg – der Preis liegt rund 29 Prozent über dem Vorjahr.

Kunden reagieren deutlich

Die Reaktion im Geschäft ist eindeutig: Viele schauen auf den Preis – und stellen die Schokolade wieder zurück. Ein Supermarktbetreiber schildert, dass Kunden nur den Kopf schütteln und die Ware liegen lassen.

Für ihn bleibt ein großer Teil der Ware übrig – rund 30 Prozent verkauft sich nicht.

Händler zieht Konsequenzen

Dem Betreiber wurde es schließlich zu viel: Er hat den teuren Schoko-Hasen komplett aus dem Sortiment gestrichen. Die Entscheidung kommt nicht von ungefähr. Große Mengen müsste er einkaufen, um bessere Preise zu bekommen – für kleine Geschäfte lohnt sich das aber nicht.

Überraschend viel Verständnis

Trotz der drastischen Maßnahme reagieren die Kunden positiv. Viele zeigen Verständnis für den Schritt des Händlers. Für ihn ist klar: Die aktuelle Preisentwicklung ist für viele einfach nicht mehr nachvollziehbar.

Der Fall zeigt deutlich, wie stark die Preise für Süßwaren gestiegen sind. Was früher ein fixer Bestandteil des Osterfests war, wird für viele jetzt zur teuren Ausnahme – und sorgt für ordentlich Frust an der Kassa.