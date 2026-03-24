Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
Markttest bestätigt: Schlumberger bleibt Österreichs beliebteste Sektmarke
© Schlumberger / Mila Eder

Schaumwein-Markt

Markttest bestätigt: Schlumberger bleibt Österreichs beliebteste Sektmarke

24.03.26, 09:59
Teilen

Zum siebten Mal in Folge setzt sich Schlumberger im renommierten Market Markttest durch und wird erneut als stärkste Schaumweinmarke Österreichs ausgezeichnet.

Klare Marktführerschaft im Schaumweinsegment: Auch 2026 führt die Traditionsmarke das Ranking klar an – und bleibt die Lieblingssektmarke der Österreicher. Schlumberger bestätigt einmal mehr seine Spitzenposition am heimischen Schaumweinmarkt. Beim aktuellen Market Markttest 2026 sichert sich die Marke mit einem Indexwert von 384 deutlich den ersten Platz unter mehr als 20 bewerteten Sekt-, Prosecco- und Champagnermarken. Damit geht der Titel „Gesamtsieger Markenstärke“ bereits zum siebten Mal in Folge an das Traditionsunternehmen.

 Die beste Marke der Branche wird mit dem „Market Quality Award“ ausgezeichnet: Werner Beutelmeyer (Market Institut) und Florian Czink (Schlumberger)

 Die beste Marke der Branche wird mit dem „Market Quality Award“ ausgezeichnet: Werner Beutelmeyer (Market Institut) und Florian Czink (Schlumberger)

© Schlumberger / Mila Eder

Hohe Markenbekanntheit stärkt Spitzenposition
Auch die Markenbekanntheit bleibt auf konstant hohem Niveau: Drei von vier Befragten nennen Schlumberger spontan oder gestützt als erste Marke im Bereich Schaumwein. Diese starke Präsenz im Bewusstsein der Konsument spiegelt sich auch in einem weiteren Erfolg wider – der erneuten Wahl zur beliebtesten Sektmarke Österreichs. „Dass Schlumberger erneut zur Lieblingssektmarke der Österreicherinnen und Österreicher gewählt wurde, freut uns besonders. Diese Anerkennung bestätigt die starke Verankerung heimischer Sektkultur und motiviert uns, weiterhin in Qualität, regionale Wertschöpfung und nachhaltige Entwicklung zu investieren“, betont CEO Florian Czink.

Starke Werte bei Vertrauen und Markenbindung
Neben der hohen Bekanntheit überzeugt Schlumberger auch beim Markeninteresse und belegt hier wie im Vorjahr den ersten Platz. Besonders deutlich fällt der Vorsprung im Bereich „Brand Drive“ aus, der Faktoren wie Sympathie, Vertrauen und Markentreue umfasst. Auf Platz zwei folgt die ebenfalls zum Unternehmen gehörende Marke Hochriegl, die sich im Ranking erneut stark positioniert. Insgesamt unterstreicht das Ergebnis die Dominanz des Hauses Schlumberger im österreichischen Schaumweinsegment.

Bedeutung für Österreich und Blick in die ZukunftAuch in der Kategorie „Wichtigkeit für Österreich“ erreicht Schlumberger den Spitzenplatz. Die Befragten sehen die Marke als bedeutenden Teil der heimischen Wirtschaft und bewerten sie zudem als besonders zukunftsfit und krisensicher.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen