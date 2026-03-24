Markttest bestätigt: Schlumberger bleibt Österreichs beliebteste Sektmarke

Zum siebten Mal in Folge setzt sich Schlumberger im renommierten Market Markttest durch und wird erneut als stärkste Schaumweinmarke Österreichs ausgezeichnet.

Klare Marktführerschaft im Schaumweinsegment: Auch 2026 führt die Traditionsmarke das Ranking klar an – und bleibt die Lieblingssektmarke der Österreicher. Schlumberger bestätigt einmal mehr seine Spitzenposition am heimischen Schaumweinmarkt. Beim aktuellen Market Markttest 2026 sichert sich die Marke mit einem Indexwert von 384 deutlich den ersten Platz unter mehr als 20 bewerteten Sekt-, Prosecco- und Champagnermarken. Damit geht der Titel „Gesamtsieger Markenstärke“ bereits zum siebten Mal in Folge an das Traditionsunternehmen.

Die beste Marke der Branche wird mit dem „Market Quality Award“ ausgezeichnet: Werner Beutelmeyer (Market Institut) und Florian Czink (Schlumberger) © Schlumberger / Mila Eder

Hohe Markenbekanntheit stärkt Spitzenposition

Auch die Markenbekanntheit bleibt auf konstant hohem Niveau: Drei von vier Befragten nennen Schlumberger spontan oder gestützt als erste Marke im Bereich Schaumwein. Diese starke Präsenz im Bewusstsein der Konsument spiegelt sich auch in einem weiteren Erfolg wider – der erneuten Wahl zur beliebtesten Sektmarke Österreichs. „Dass Schlumberger erneut zur Lieblingssektmarke der Österreicherinnen und Österreicher gewählt wurde, freut uns besonders. Diese Anerkennung bestätigt die starke Verankerung heimischer Sektkultur und motiviert uns, weiterhin in Qualität, regionale Wertschöpfung und nachhaltige Entwicklung zu investieren“, betont CEO Florian Czink.

Starke Werte bei Vertrauen und Markenbindung

Neben der hohen Bekanntheit überzeugt Schlumberger auch beim Markeninteresse und belegt hier wie im Vorjahr den ersten Platz. Besonders deutlich fällt der Vorsprung im Bereich „Brand Drive“ aus, der Faktoren wie Sympathie, Vertrauen und Markentreue umfasst. Auf Platz zwei folgt die ebenfalls zum Unternehmen gehörende Marke Hochriegl, die sich im Ranking erneut stark positioniert. Insgesamt unterstreicht das Ergebnis die Dominanz des Hauses Schlumberger im österreichischen Schaumweinsegment.

Bedeutung für Österreich und Blick in die ZukunftAuch in der Kategorie „Wichtigkeit für Österreich“ erreicht Schlumberger den Spitzenplatz. Die Befragten sehen die Marke als bedeutenden Teil der heimischen Wirtschaft und bewerten sie zudem als besonders zukunftsfit und krisensicher.