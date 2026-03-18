Identität gelöscht: Pass-Drama zwang Thomas Anders und Familie zur Namensänderung

Aus Bernd Weidung wird nun auch offiziell Thomas Anders: Ein digitales Pass-Dilemma zwang den Kult-Sänger und seine gesamte Familie zu einer kuriosen, aber herzlichen Namensänderung.

Ein bürokratisches Detail am Standesamt – und plötzlich trägt eine ganze Familie einen neuen Namen. Was im ersten Moment wie ein klassischer Faschingsscherz anmutet, wurde für den Sänger Thomas Anders (63), seine Ehefrau Claudia (53) und den gemeinsamen Sohn Alexander (23) nun zur amtlichen Realität. Dass ein ganzer Familienname sprichwörtlich ausradiert wurde, nimmt das Trio jedoch mit einer gehörigen Portion Humor.

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Begonnen hat die Geschichte mit einer mühsamen Heimreise nach einem Konzert in Dubai im Jahr 2025. „Am Flughafen, mitten in der Nacht, kam es jedoch zu Problemen“, schildert Thomas Anders gegenüber der BILD-Zeitung. „Mein Ticket war auf meinen Künstlernamen Thomas Anders ausgestellt. Das System der Airline erfasste von meinem Reisepass jedoch ausschließlich meinen bürgerlichen Namen: Bernd Weidung.“ Für den vielreisenden Künstler war dies kein Einzelfall, sondern vielmehr der Gipfel monatlicher Schwierigkeiten beim digitalen Check-in in Hotels oder an Flughäfen.

Datenschutz wird zur Namensfalle

Der Grund für das Hickhack auf dem Amtsweg liegt in einer Systemumstellung. Thomas Anders erklärt die Hintergründe: „Das übliche rückseitige Pflichtfeld des Künstlernamens auf meinem Personalausweis sowie im Reisepass fehlt seit 2025 aus Datenschutzgründen im internationalen digitalen Erfassungssystem. Es gilt tatsächlich zum Abgleich nur noch ein Name – nämlich der, der auf der Vorderseite im Pass eingetragen ist.“

Die Konsequenz für das Ehepaar war klar: Eine Entscheidung musste her. „Thomas Anders alias Bernd Weidung musste sich für einen Namen entscheiden“, so Claudia Anders. Da der Sänger bereits seit den frühen 80er-Jahren in der Öffentlichkeit ausschließlich unter seinem Pseudonym wahrgenommen wird, fiel die Wahl aus rein logistischen Gründen auf den Künstlernamen.

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Aus Weidung wird Anders

Seit Feber 2026 ist es nun amtlich: „Seit Februar 2026 steht in meinem Pass ausschließlich der Name Thomas Anders“, stellt der Musiker fest. „Mein bürgerlicher Name Bernd Weidung existiert damit offiziell nicht mehr.“ Diese Änderung zog weite Kreise und machte auch vor der Heiratsurkunde nicht halt. Da der Name Bernd Weidung juristisch erloschen ist, änderte sich auch der Status seiner Gattin. Claudia Anders erklärt: „Deswegen bin ich jetzt behördlich bestätigt offiziell mit dem juristisch eingetragenen Thomas Anders verheiratet. Darum heiße ich jetzt offiziell im Pass auch Claudia Anders. Nach bald 26 Jahren Ehe als Claudia Weidung.“

Auch für den 23-jährigen Sohn Alexander Mick Weidung hatte die Entscheidung Folgen. Da er bereits volljährig ist, lag die Wahl bei ihm. „Alexander wollte aus emotionalen Gründen nicht den Rest seines Lebens mit einem anderen Nachnamen als seine Eltern leben. Deshalb entschied auch er sich für Anders“, so seine Mutter.

„Schatzi“ bleibt Schatzi

Trotz der neuen Identität im Reisepass bleibt im Hause Anders/Weidung vieles beim Alten. Die Familie trägt den bürokratischen Namenswechsel mit Fassung. „Jetzt heißen wir alle anders!“, lacht Claudia und ergänzt: „Es fühlt sich für uns als Familie richtig und gut an.“ Im Alltag ändere sich ohnehin wenig: „Ich nenne meinen Mann weiterhin Schatzi. Den Müll hinaustragen muss er auch weiterhin, ob als Bernd oder als Thomas. Nur seine Schwester weigert sich, ihn Thomas zu nennen.“

Thomas geht mit seinem Namen Anders jetzt auf Tour. Am 28. März singt er in Wien im Gasometer Modern Talking.