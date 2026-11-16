Pensionist stiehlt 10 Kilo Sand - jetzt muss er zahlen

Ein ungewöhnliches Souvenir könnte für einen 74-jährigen Franzosen teuer werden.

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Der Urlauber wollte offenbar gleich zehn Kilogramm Sand von Sardinien mit nach Hause nehmen. Doch kurz vor der Abfahrt seiner Fähre nach Barcelona machten italienische Behörden dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Bei einer Kontrolle im Hafen von Porto Torres entdeckten die Beamten die ungewöhnliche Fracht im Kofferraum seines Autos.

Der Sand war in insgesamt zwölf Plastikflaschen abgefüllt. Besonders auffällig: Jede einzelne Flasche war mit dem Namen jenes Strandes beschriftet, von dem das Material stammte. Wie die italienische Zeitung "Il Messaggero" berichtete, wurde der Mann daraufhin wegen Verstoßes gegen die strengen sardischen Umweltschutzbestimmungen angezeigt.

Dem Franzosen droht nun eine Geldstrafe zwischen 500 und 3000 Euro. Auf Sardinien ist es seit Juli 2017 gesetzlich verboten, Sand, Kieselsteine oder Muscheln ohne Genehmigung von den Stränden mitzunehmen. Die Regelung soll die empfindlichen Küstenlandschaften und ihre natürlichen Ökosysteme schützen.

© Getty Images/iStockphoto

Der sichergestellte Sand bleibt vorerst bei den Zollbehörden in Porto Torres. In den kommenden Tagen soll er gemeinsam mit den zuständigen Stellen wieder an jene Strände gebracht werden, von denen er ursprünglich stammt.

Immer wieder Sanddiebstähle auf Sardinien

Der Fall ist keineswegs ein Einzelfall. Trotz der strengen Vorschriften versuchen Urlauber immer wieder, Sand und andere Naturmaterialien als Erinnerungsstücke mitzunehmen. Die Behörden kontrollieren deshalb insbesondere Häfen und Flughäfen. Erst kürzlich wurden nach Angaben italienischer Medien mehr als vier Tonnen geschützter Naturmaterialien beschlagnahmt und anschließend an die Küste zurückgebracht.

Für Aufmerksamkeit sorgte auch die Geschichte einer Italienerin namens Silvia Ferrari. Sie brachte rund 40 Kilogramm Sand zurück, der sich seit den 1970er-Jahren im Garten ihrer Familie befunden hatte. Damals hatten ihre Eltern das Material vom berühmten Strand Is Arutas mitgenommen. Vor ihrem Tod hatte Ferraris Mutter ihre Tochter mehrfach darum gebeten, den Sand wieder nach Sardinien zurückzubringen.

Die Rückgabe erfolgte schließlich Jahrzehnte später. Die Gemeinde Cabras nahm das Material entgegen. Der Fall zeigt, dass selbst längst vergessene Urlaubssouvenirs auf Sardinien noch eine Rolle spielen können. Denn die weißen und teilweise rosafarbenen Sandstrände der Insel sind ein empfindlicher Naturschatz, der auch durch kleine Entnahmen langfristig Schaden nehmen kann.