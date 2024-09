5:0 – spusu SKN St. Pölten stürmt in die Women's Champions League

Die spusu SKN St. Pölten Damen sichern sich ihr Ticket für die Gruppenphase der Women's Champions League!

Österreichs Frauen-Fußballmeister siegte im Play-off-Rückspiel am Donnerstag in Murska Sobota gegen ZNK Mura mit 5:0 (Gesamtscore: 8:0). Die Wölfinnen schaffen somit ihre dritte WCL-Teilnahme in Folge!

Die Tore für den SKN erzielten Doppelpackerin Madl (3. & 10.), Pekel (34.), Vracevic (67.) & per Elfer Zver (89.).

Die Auslosung der Gruppenphase findet am Freitag statt.

+++ mehr Infos in Kürze +++