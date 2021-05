ESC-Gewinner 2019 ist Corona-positiv

Duncan Laurence, Sieger des Eurovision Song Contest 2019 für die Niederlande wurde positiv auf COVID-19 getestet.

Der Sieger der letzten Song-Contest Veranstaltung hätte am Samstag im Rahmen einer Live-Performance beim Finale auf der Bühne stehen sollen. Laurence hat leichte Symptome. Aufgrund der stattlich verordneten 7-tägigen-Isolationszeit kann der Holländer nicht live im Ahoy in Rotterdam auftreten, wird aber in einer anderen Form in der Show zu sehen sein. "Wir sind natürlich enttäuscht, vor allem für Duncan, der nach seinem Sieg 2019 und dem weltweiten Erfolg von Arcade einen Live-Auftritt auf unserer eigenen Eurovisionsbühne verdient hat.", sagte Sietse Bakker, Executive Producer.

Akribisches Testsystem

Beim diesjährigen Eurovision Song Contest wird ein strenges COVID-19 Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll angewendet. Alle, die im Bereich des Veranstaltungsortes arbeiten, müssen im Besitz eines negativen COVID-19-Tests sein, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Seit dem 6. April wurden über 24.400 Tests bei Crewmitgliedern, Freiwilligen, Künstlern, Delegationsmitgliedern und der Presse durchgeführt. Nur 16 davon haben positive Ergebnisse geliefert. Bislang konnte keine Infektion eindeutig auf den Veranstaltungsort zurückgeführt werden.