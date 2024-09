St. Pölten will sich bei Mura Champions-League-Ticket holen

Das Ticket für die Gruppenphase der Women's Champions League liegt für den SKN St. Pölten bereit.

Österreichs Frauen-Fußballmeister geht mit einem 3:0-Vorsprung in das Play-off-Rückspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/live ORF Sport +) in Murska Sobota gegen ZNK Mura. Die Wölfinnen stehen vor ihrer dritten WCL-Teilnahme in Folge, Trainerin Liese Brancao ist aber sehr zurückhaltend.

"Es ist noch nichts entschieden"

Brancao mahnt trotz des klaren Vorsprungs und erinnert an das Heimspiel gegen den slowenischen Meister. "Es wird keine einfache Aufgabe, das Hinspiel war bis zur 60. Minute ein sehr enges Spiel. Es ist noch nichts entschieden", sagte Brancao, die auf die Schweizerin Ella Touon (Knieverletzung) verzichten muss. Mura geht ausgeruht in die Begegnung, weil das Ligaspiel am Wochenende verschoben wurde, um sich ganz auf das Duell mit St. Pölten konzentrieren zu können.

Schafft St. Pölten den Aufstieg, steht für die Niederösterreicherinnen am Freitag (13.00 Uhr) die Auslosung der vier Vierergruppen auf dem Programm. Als Fixstarter stehen Titelverteidiger Barcelona, Bayern München (Sarah Zadrazil, Katharina Naschenweng), Lyon und Chelsea fest.

Legionärinnen hoffen auf Gruppenphase

Chancen auf die Gruppenphase haben vier weitere österreichische Legionärinnen. Verteidigerin Verena Hanshaw verteidigt mit AS Roma, die vergangene Woche auch Torfrau Isabella Kresche verpflichtet hat, bei Servette Genf ein 3:1 vom Hinspiel. Österreichs Einser-Torhüterin Manuela Zinsberger und Verteidigerin Laura Wienroither müssen mit Arsenal in London gegen den schwedischen Club Häcken eine 0:1-Auswärtsniederlage wettmachen.