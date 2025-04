Dortmund will Saison mit Coup gegen Barca retten

Krisen-Klub Dortmund hofft am Mittwoch auf Sensation beim FC Barcelona.

Ohne den verletzten Marcel Sabitzer hofft Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr) auf eine Sensation gegen Barcelona. Für die Wettanbieter stehen die Chancen für die Truppe von Trainer Niko Kovac nicht allzu groß. Aktuell liegt der BVB auf dem 8. Tabellenplatz und kämpft darum, überhaupt in Europa mitspielen zu dürfen. Auf der anderen Seite: Barcelona, aktueller Tabellenführer in Spanien. Die Flick-Truppe kam allerdings zuletzt über ein 1:1 gegen Betis Sevilla nicht hinaus.

Dortmund hingegen tankte mit dem 4:1 bei Freiburg (Gregoritsch ab 79.) Selbstvertrauen. TV-Experte Dietmar Hamann auf Sky: "Damit hat sich Dortmund warm geschossen." Der Ex-Internationale lehnt sich weit aus dem Fenster: "Die räumen Barcelona aus dem Weg, die kommen weiter." In der Ligaphase unterlagen Adeyemi & Co. dem fünfmaligen Königsklassen-Sieger trotz Guirassy-Doppelpack (60./Elfmeter, 78.) daheim unglücklich mit 2:3. Die Tore für Barcelona, wo sich Lewandowski auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub freut, erzielten Raphinha (52.) sowie der eingewechselte Ferran Torres (75., 85.).

Canal+-Experte gibt Dortmund Chancen

Zu sehen ist das Duell der ehemaligen Bayern-Trainer Kovac und Flick bei uns auf Canal+. Kommentator Stefan Oesen traut Dortmund eine Überraschung zu: „K.-o.-Duelle werden oft durch Einzelaktionen oder Eigenfehler entschieden." Oesen glaubt zu wissen, wie Bara zu knacken ist: "Auffällig ist die extrem hohe Defensivkette der Katalanen – hier könnte Dortmund mit seinen schnellen Umschaltspielern Kapital schlagen. Entscheidend wird sein, wie oft die Schwarz-Gelben das Gegenpressing von Barça aushebeln und den Ball in die Tiefe spielen können. Auch wenn die Ausgangslage klar für die Spanier spricht, traue ich Niko Kovač einen guten Matchplan zu." Gegen Dortmund spricht allerdings die Statistik: Der BVB gewann nur vier der letzten 17 Duelle mit Klubs aus der spanischen Top-Liga.

Das Rückspiel steigt am 15. April in Dortmund.