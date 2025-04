Michael Schumacher: Nur 20 Menschen dürfen ihn besuchen

Seit dem schweren Ski-Unfall von Michael Schumacher im Dezember 2013 hat sich das Bild des siebenmaligen Weltmeisters für immer verändert. Der einstige Ausnahmeathlet lebt seitdem fernab der Öffentlichkeit – abgeschirmt, geschützt, fast schon vergessen - und nur wenige dürfen ihn sehen

Laut dem Formel-1-Reporter Roger Benoit, der Schumacher über Jahre hinweg begleitete, dürfen derzeit nur rund 20 Personen den Ex-Rennfahrer überhaupt besuchen. Auch RTL-Experte Felix Görner bestätigt: „Die Familie lässt nur einen engsten Kreis an ihn heran. Und das ist auch in seinem Sinne.“ Bereits während seiner aktiven Karriere hielt sich Schumacher mit seinem Privatleben zurück – jetzt wird diese Diskretion zur festen Lebensregel. Diese bewusste Abgrenzung von der Öffentlichkeit sorgt regelmäßig für Spekulationen. Wie geht es Michael Schumacher wirklich? Offizielle Aussagen gibt es kaum – die Familie schweigt. Doch aus dem engen Umfeld ist immer wieder von einem schwerwiegenden Gesundheitszustand die Rede.

Ein Unfall mit dramatischen Folgen

Am 29. Dezember 2013 stürzte Schumacher beim Skifahren im französischen Méribel und erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Eine Notoperation im Krankenhaus von Grenoble rettete ihm das Leben. Seither ist sein Zustand ein streng gehütetes Geheimnis – betreut wird er in seiner Villa in Gland (Schweiz) von Spezialisten und seiner Familie. Görner erinnert sich an den Tag des Unfalls mit einem Kloß im Hals: „Zuerst dachte man: Er ist ein siebenfacher Weltmeister – was soll da groß passieren? Vielleicht ein Beinbruch. Doch es war viel, viel schlimmer.“ Die Nachricht vom Ernst der Lage verbreitete sich rasend schnell – und ließ eine Nation erschüttert zurück.

Obwohl ihm die Ärzte damals das Leben retteten, ist ein öffentliches Wiedersehen mit Michael Schumacher höchst unwahrscheinlich. Insider betonen: Der Zustand des einstigen Ferrari-Stars lässt keinen öffentlichen Auftritt zu. Die Familie hält an Schumachers Wunsch nach Privatheit fest – und wird diesen wohl auch künftig konsequent wahren.

Das Vermächtnis bleibt unantastbar

Auch wenn Michael Schumacher nicht mehr öffentlich in Erscheinung tritt, bleibt sein Vermächtnis im Motorsport unvergessen. 91 Grand-Prix-Siege, sieben WM-Titel, unzählige emotionale Momente – kein deutscher Sportler hat mehr geprägt. Sein Sohn Mick Schumacher führt den Namen mit Stolz weiter, auch wenn er sich im Haifischbecken der Formel 1 schwer tut. Für viele bleibt Michael Schumacher dennoch der wahre Champion der Herzen – und ein Symbol dafür, wie zerbrechlich selbst scheinbar Unbesiegbare sein können.