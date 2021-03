Christina Lugner: "Bin Hochrisiko-Patientin"

Mausi bekam am Dienstag ihre Impfung gegen Covid-19.

Vorsorge. Es waren zwei harte Nächte für Christina Lugner, nach ihrer Corona-Impfung mit AstraZeneca. „Ich hatte meinen Pyjama an und drei Decken, aber trotzdem am Abend der Impfung starken Schüttelfrost und Gliederschmerzen“, so Mausi im Talk bei Fellner! LIVE auf oe24.TV. „In der zweiten Nacht bekam ich über 39 Grad Fieber. Aber danach war alles vorbei“, so Lugner.

Vorzug. Dass Mausi bereits geimpft wurde, beschäftigte viele Fans in den sozialen Netzwerken. „Ich bin Hochrisiko-Patientin und habe mich ganz normal beim Impfservice in Niederösterreich angemeldet“, so Lugner. Ihre 2. Teilimpfung soll Mausi am 1. Juni erhalten.