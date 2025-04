Bayern gegen Inter im »Viertelfinale dahoam«

Kracher-Alarm in der Champions League!

Im Königsklassen-Viertelfinale am Dienstag (21 Uhr, live Sky & Sport24-Liveticker) stehen sich mit dem FC Bayern und Inter Mailand zwei regelrechte Giganten gegenüber – für Spannung soll also gesorgt sein. Vor allem österreichische Fußballfans könnten dabei auf ihre Kosten kommen: Möglicherweise kommt es zu einem Aufeinandertreffen zweier ÖFB-Stars.

Duell zwischen Laimer und Arnie möglich

Während Mittelfeldmotor Konrad Laimer bei den Bayern die wichtige Rolle als einer von Coach Vincent Kompanys Stammspielern zukommt, wird Rekordnationalteamspieler Marko Arnautovic bei Inter meist nur als Stürmer-“Joker“ eingesetzt. Das potenzielle ÖFB-Duell wird heute Abend allerdings mehr zu einer Nebensache, gibt es in der Münchner Personalie doch ganz andere Brennpunkte. Mit Super-Goalie Manuel Neuer (Wade), dem Abwehr-Duo um Alphonso Davies (Kreuzband) und Dayot Upamecano (Knie) sowie den beiden Offensiv-Stars Kingsley Coman (Knöchel) und Jamal Musiala (Oberschenkel) fallen gleich mehrere wichtige Spieler aus.

Aufregung um Bayern-Ikone Müller

Nicht nur das Verletzungspech des Rekordmeisters sorgte zuletzt für Aufsehen, auch das Drama um Routinier Thomas Müller dominierte zuletzt die Schlagzeilen. Dem Stürmer-Star wird nach 25 Jahren an der Säbener Straße im Sommer kein neuer Vertrag angeboten. In Hinblick auf die zahlreichen Ausfälle könnte Müller im Inter-Duell der Bank wieder einmal entfliehen und die Kompany-Elf in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Mailand bringen.

Bayern-Generalprobe gegen geglückt

Immerhin gab es für Bayern eine gelungene Generalprobe. Gegen Augsburg glückte Deutschlands Rekordmeister ein 3:1-Erfolg. Die Nerazzurri hingegen konnten vor dem CL-Kracher keinen Sieges-Boost mehr verzeichnen. Für die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi gab es bei Parma ein 2:2-Remis.

Rummenigge nimmt Favoritenrolle nicht an

Von einer deutschen Favoritenrolle will Karl Heinz Rummenigge nicht sprechen, immerhin bekommt man es mit Italiens Meister und einem CL-Finalisten von 2023 zu tun. „Es braucht keiner glauben, wir sind Favorit. Das sind wir nämlich nicht“, so der Ex-Bayern-Boss. „Das werden zwei schwere Spiele, da braucht man nicht drum herumreden. Das sind beides Mannschaften auf Top-Niveau.“ Das Rückspiel steigt am 16. April in Mailand.