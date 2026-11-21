Ende der Frist
Neue Regel beim Pickerl: Das müsst ihr bald beachten
Ab dem 19. Mai 2027 profitieren Fahrzeughalter zwar von deutlich längeren Prüfintervallen, müssen sich aber von einer guten Gewohnheit verabschieden.
Neue 4-2-2-2-1-Regel
Die gute Nachricht zuerst: Das bisherige 3-2-1-System ist Geschichte. Künftig müssen Pkw, Motorräder, Mopeds und leichte Anhänger bis 3,5 Tonnen seltener in die Werkstatt. Die neuen Intervalle nach der Erstzulassung sind:
- Erste Prüfung: erst nach 4 Jahren (bisher 3)
- Zweite Prüfung: nach 6 Jahren (bisher 5)
- Dritte Prüfung: nach 8 Jahren (bisher 6)
- Vierte Prüfung: nach 10 Jahren (bisher 7)
- Ab dem 11. Jahr: jährlich
Das Ende der 4-Monats-Frist
Jetzt zum weniger Guten: Bisher galt beim Pickerl die Toleranzregel -1/+4: Man durfte die Überprüfung einen Monat vor, aber auch bis zu vier Monate nach dem gelochten Monat durchführen lassen, ohne eine Strafe zu riskieren.
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Genau diese viermonatige Überziehungsfrist wird aber ab 19. Mai 2027 ersatzlos gestrichen. Künftig gilt die Formel -4/+0: Nach Ablauf des gelochten Monats ist das Pickerl sofort abgelaufen – wer weiterfährt, riskiert umgehend empfindliche Verwaltungsstrafen.
Als Ausgleich wird das Zeitfenster nach vorne vergrößert: Die Begutachtung kann künftig bereits bis zu vier Monate vor dem Fälligkeitsmonat erledigt werden, ohne dass sich der nächste Termin nach vorne verschiebt.
Was gilt für aktuelle Lenker?
Achtung: Die Reform gilt nicht nur für Neuwagen, sondern auch für Bestandsfahrzeuge. Profitiert dein Auto durch das ältere Baujahr von den neuen Intervallen und muss erst später zur Überprüfung, kannst du dir ab dem 19. Mai 2027 bei den Prüf- oder Zulassungsstellen eine neue Plakette ausstellen lassen – ganz ohne erneute technische Begutachtung.
Für Plaketten, die genau im Jahr 2027 ablaufen, greifen zudem spezielle Übergangsfristen bis spätestens Ende November 2027.
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