Beim Gipfel in China fiel hinter Wladimir Putin ein Offizier mit einem schwarzen Aktenkoffer auf. Im russischen Staatsfernsehen wurde bestätigt, dass es sich um den Atomkoffer handelt.

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Auf dem APEC-Gipfel im chinesischen Shenzhen trat Kreml-Chef Wladimir Putin (74) gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump (80) und Chinas Staatschef Xi Jinping (73) auf – doch für Aufsehen sorgte im russischen Staatsfernsehen vor allem ein spezielles Detail: Ein uniformierter Marineoffizier folgte Putin dicht auf den Fersen und trug einen schwarzen Hartschalenkoffer mit silbernem Rahmen. Reporter Jewgenij Popow (48) entdeckte den Kofferträger und hakte direkt bei dem Soldaten nach. Dieser bestätigte gleich zweimal vor laufender Kamera, dass es sich tatsächlich um den sogenannten Atomkoffer handelt – eine Machtdemonstration, die nur selten so offen gefilmt wird.

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Gesicherte Leitung zur Militärführung

Bei dem schwarzen Gepäckstück handelt es sich um das Kommunikationssystem "Tscheget", benannt nach einem Berg im Kaukasus. Entgegen gängiger Mythen befindet sich darin kein roter Knopf zum direkten Raketenstart, sondern eine gesicherte Leitung zur Militärführung, um im Ernstfall Einsatzbefehle für Atomwaffen zu übermitteln.

Russland verfügt insgesamt über drei solcher Systeme – für den Präsidenten, den Verteidigungsminister und den Generalstabschef. Der Koffer gehört zwar bei Putins Auslandsreisen zur festen Sicherheitsroutine und wurde bereits 2023 und 2024 in China gefilmt, gilt aber öffentlich als absoluter Ausnahmeblick.

Atomkoffer © X

Für zusätzliche Brisanz sorgte der Auftritt durch den direkten Kontrast zum Gastgeber: Ausgerechnet auf diesem Gipfel sprach sich Chinas Machthaber Xi Jinping für eine atomwaffenfreie Welt sowie ein vollständiges Verbot und die Vernichtung aller Nuklearwaffen aus. Gleichzeitig verfügt China selbst über ein Arsenal von mehr als 600 nuklearen Sprengköpfen.