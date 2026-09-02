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Bayern feiert 4:1-Pokalsieg  – & gibt Musiala-Update

Kane &amp; Olise tragen sich in Trefferliste ein.
© FC Bayern via Getty Images
Der FC Bayern marschiert im Pokal weiter! Beim VfL Osnabrück ließ der Rekordmeister nichts anbrennen und setzte sich souverän mit 4:1 durch. Doch während die Münchner auf dem Platz den nächsten Schritt machten, richteten sich die Blicke auch nach München: Dort arbeitet Jamal Musiala weiter an seinem Comeback.
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Der 23-Jährige blieb in Osnabrück außen vor. Trainer Vincent Kompany machte vor dem Anpfiff allerdings Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Musiala könnte bereits am Samstag beim Bundesliga-Duell mit Aufsteiger Schalke 04 wieder eine Option sein. Gleichzeitig trat der Bayern-Coach auf die Euphoriebremse: "Ich möchte dem Jungen nicht mehr Druck machen, als er jetzt schon hat."

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Eberl: »Anfallsarmut erreichen«

Auch Sportvorstand Max Eberl stellte klar, dass bei Musiala vor allem eines zählt: Geduld. Nach den beiden Vorfällen auf dem Platz gehe es zunächst darum, "für eine gewisse Zeit eine Anfallsarmut" zu erreichen. Erst wenn diese Stabilität da sei, soll der Nationalspieler Schritt für Schritt wieder auf den Rasen zurückkehren.

Zur Erinnerung: Hinter Musiala liegen turbulente Wochen. Wegen einer Umstellung seiner Medikation war er in Testspielen gegen Leipzig und Heidenheim zweimal auf dem Platz zusammengebrochen. Inzwischen wurde die Dosis wieder angepasst – und die Entwicklung stimmt die Bayern zuversichtlich.

Große Sorgen um Musiala nach Doppel-Zusammenbruch.
Große Sorgen um Musiala nach Doppel-Zusammenbruch. © DeFodi Images via Getty Images

Auch Klopp steht hinter Musiala

Seit dieser Woche trainiert Musiala wieder mit der Mannschaft. Nach Angaben aus München hinterließ er dabei einen starken Eindruck. Kompany klingt entsprechend optimistisch: "Es geht ihm gut, es geht ihm besser. Wenn es so weiterläuft, wird es nicht mehr lange dauern."

Für Bayern wäre seine Rückkehr ein gewaltiger Schub – und auch die deutsche Nationalmannschaft darf hoffen. Bundestrainer Jürgen Klopp hatte zuletzt betont, dass Musiala keine Sorge haben müsse, dass seine Situation Auswirkungen auf seine Rolle beim DFB habe. Im Gegenteil: Wenn der 23-Jährige wieder fit ist, soll er auch dort möglichst schnell wieder eine wichtige Rolle spielen.

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