St. Pölten verpasst Königsklasse trotz Remis bei Juventus

SKN St. Pölten hat das Wunder verpasst. Nach dem 0:3 im Hinspiel reichte den Niederösterreicherinnen bei Juventus Turin ein starkes 1:1 im Rückspiel nicht für die Champions League.

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Der SKN St. Pölten hat nach vier Teilnahme-Jahren in Folge die Qualifikation für die UEFA Women's Champions League verpasst. Nach der bitteren 0:3-Niederlage im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde reichte es für den österreichischen Vizemeister im Rückspiel am Mittwochabend bei Juventus Turin nur zu einem 1:1-Unentschieden. Die Niederösterreicherinnen zeigten im italienischen Biella zwar eine couragierte Leistung, das deutliche Gesamtergebnis war am Ende aber eine zu große Hürde. St. Pölten setzt die internationale Saison nun im neu geschaffenen Women's Europa Cup fort.

Die Gäste hielten gegen die favorisierten Italienerinnen lange Zeit leidenschaftlich dagegen und verteidigten defensiv sehr diszipliniert. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Juventus jedoch eiskalt zu. Nach einem Stellungsfehler in der Hintermannschaft der St. Pöltnerinnen nutzte Tatiana Pinto die Chance und traf in der 40. Minute zur 1:0-Führung für die Hausherrinnen. Bei Juve saß ÖFB-Legionärin Larissa Rusek über die volle Distanz nur auf der Ersatzbank.

St. Pölten kämpft sich gegen Juve zurück

Kapitänin Jennifer Klein und ihr Team steckten trotz des Rückschlags keineswegs auf und belohnten sich nach dem Seitenwechsel für eine deutliche Leistungssteigerung. Nach einem schnellen Ballgewinn und einem perfekt vorgetragenen Konter erzielte die Dänin Alma Aagaard in der 56. Minute den verdienten 1:1-Ausgleichstreffer. Nur sieben Minuten später hatte Diana Lemesova nach einem Eckball sogar die Führung auf dem Fuß, ihr Versuch landete jedoch unglücklich an der Torstange.

In der Schlussphase verwalteten die Damen von Juventus Turin den Vorsprung aus dem Hinspiel geschickt und spielten das Unentschieden abgeklärt über die Zeit. Für den SKN St. Pölten bleibt nach dem Aus in der Königsklasse zumindest der Trost einer respektablen Vorstellung im Rückspiel sowie der Wechsel in die Gruppenphase des Women's Europa Cup.