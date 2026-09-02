oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Bundesliga

Nächste Austria-Pleite! WSG schießt Veilchen tiefer in den Keller - 0:1

Neuzugang Drew Murray schießt WSG zum Auswärtssieg.
© GEPA
Wiedergutmachung und der Ausweg aus dem Tabellenkeller stand auf dem Spielplan der Wiener Austria. Das ist jedoch komplett nach hinten losgegangen. Gegen die WSG Tirol kassierten die Veilchen eine bittere 0:1-Pleite – die bereits vierte Niederlage in dieser Saison. Damit bleiben die Favoritner ganz unten, gerade einmal drei Punkte stehen zu Buche. Viel Zeit zum Grübeln bleibt allerdings nicht: Bereits am Samstag wartet im ÖFB-Cup Traiskirchen, ehe es nächste Woche zum Duell mit Aufsteiger Austria Lustenau kommt.
OE24 auf Google bevorzugen

Hohes Tempo, harte Duelle – aber zunächst auch jede Menge Sand im Getriebe: Die Austria startete zwar mit viel Einsatz, leistete sich im Spielaufbau jedoch immer wieder unnötige Fehlpässe. Vor dem Tiroler Tor fehlten den Veilchen die zündenden Ideen. Die WSG war da deutlich mutiger, spielte frecher auf und übernahm phasenweise das Kommando.

Auch interessant

Bablers Vater soll bei OP-Termin bevorzugt worden sein

Enger Vertrauter verlässt König Charles III. nach 22 Jahren

Droht im Herbst die Unwetter-Katastrophe?

Lange blieb es allerdings bei viel Bewegung und wenig Gefahr. Die erste echte Torannäherung ließ auf sich warten – genau genommen 37 Minuten – dann wurde es schlagartig brenzlig. Die Austria leistete sich einen Fehler beim Herausspielen, die WSG schaltete blitzschnell um. Baden Frederiksen fasste sich ein Herz und donnerte den Ball aufs Tor. Doch Sahin-Radlinger war zur Stelle. Der Austria-Keeper fuhr reflexartig den Arm aus und fischte den wuchtigen Abschluss sensationell weg.

Die Elf von Stephan Helm ließen sich davon nicht beeindrucken und schlugen sofort zurück. Ranftl kam im Strafraum ziemlich frei zum Abschluss, brachte den Ball aber genau auf Hamzic – da war deutlich mehr drin. Und so ging es torlos in die Kabine

Murray verpasst Austria weiteres Veilchen

Auch nach der Pause änderte sich wenig am Bild: Viel Tempo, wenig Ertrag – und die Null hielt eisern. Zwar kamen die Gäste aus dem Westen nach dem Seitenwechsel deutlich schwerer in die Gänge, doch auch bei den Favoritnern fehlte vorne der entscheidende Punch. So plätscherte die Partie erneut ohne echte Hochkaräter dahin.

Bis zur 66. Minute – dann war plötzlich Feuer drin! Die Ecke von Baden Frederiksen fand Boras, der sofort abzog. Sein Versuch wurde zunächst noch auf der Linie geblockt, doch die WSG setzte nach. Neuzugang Murray rauschte heran und drückte die Kugel über die Linie. Der Tor-Bann war gebrochen – und die Tiroler lagen plötzlich 1:0 in Führung!

Der Murray-Siegestreffer
Der Murray-Siegestreffer © Gepa

Ab dem Führungstreffer wurde es richtig giftig. Die Zweikämpfe wurden härter, die Gangart ruppiger und die WSG witterte plötzlich ihre Chance auf den zweiten Treffer. Während bei den Tirolern immer mehr Gefahr aufkam, lief den Wienern die Zeit davon.

Auf den Rängen machte sich zunehmend Frust breit, der Unmut der Austria-Fans war deutlich zu hören. Doch die Veilchen fanden keine Antwort mehr. Der Schlusspfiff besiegelte die nächste bittere Austria-Pleite.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bitte warten! Enormer Ansturm auf das LASK-Abo

Sony präsentiert "Smart Eye Glass"

LASK schnappt sich HSV-Profi

Sechs Looks in nur einem Tag!

Wegen Rücktritt: Messi bekommt eigenes Schnitzel

Nächste Austria-Pleite! WSG schießt Veilchen tiefer in den Keller

Das sagt Österreich

Austria-Frauen mit Machtdemonstration

Salzburg-Wahl: Der erste Wählertrend

Auftakt der Ära Adriaanse