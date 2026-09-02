Nächste Austria-Pleite! WSG schießt Veilchen tiefer in den Keller - 0:1

Wiedergutmachung und der Ausweg aus dem Tabellenkeller stand auf dem Spielplan der Wiener Austria. Das ist jedoch komplett nach hinten losgegangen. Gegen die WSG Tirol kassierten die Veilchen eine bittere 0:1-Pleite – die bereits vierte Niederlage in dieser Saison. Damit bleiben die Favoritner ganz unten, gerade einmal drei Punkte stehen zu Buche. Viel Zeit zum Grübeln bleibt allerdings nicht: Bereits am Samstag wartet im ÖFB-Cup Traiskirchen, ehe es nächste Woche zum Duell mit Aufsteiger Austria Lustenau kommt.

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Hohes Tempo, harte Duelle – aber zunächst auch jede Menge Sand im Getriebe: Die Austria startete zwar mit viel Einsatz, leistete sich im Spielaufbau jedoch immer wieder unnötige Fehlpässe. Vor dem Tiroler Tor fehlten den Veilchen die zündenden Ideen. Die WSG war da deutlich mutiger, spielte frecher auf und übernahm phasenweise das Kommando.

Lange blieb es allerdings bei viel Bewegung und wenig Gefahr. Die erste echte Torannäherung ließ auf sich warten – genau genommen 37 Minuten – dann wurde es schlagartig brenzlig. Die Austria leistete sich einen Fehler beim Herausspielen, die WSG schaltete blitzschnell um. Baden Frederiksen fasste sich ein Herz und donnerte den Ball aufs Tor. Doch Sahin-Radlinger war zur Stelle. Der Austria-Keeper fuhr reflexartig den Arm aus und fischte den wuchtigen Abschluss sensationell weg.

Die Elf von Stephan Helm ließen sich davon nicht beeindrucken und schlugen sofort zurück. Ranftl kam im Strafraum ziemlich frei zum Abschluss, brachte den Ball aber genau auf Hamzic – da war deutlich mehr drin. Und so ging es torlos in die Kabine

Murray verpasst Austria weiteres Veilchen

Auch nach der Pause änderte sich wenig am Bild: Viel Tempo, wenig Ertrag – und die Null hielt eisern. Zwar kamen die Gäste aus dem Westen nach dem Seitenwechsel deutlich schwerer in die Gänge, doch auch bei den Favoritnern fehlte vorne der entscheidende Punch. So plätscherte die Partie erneut ohne echte Hochkaräter dahin.

Bis zur 66. Minute – dann war plötzlich Feuer drin! Die Ecke von Baden Frederiksen fand Boras, der sofort abzog. Sein Versuch wurde zunächst noch auf der Linie geblockt, doch die WSG setzte nach. Neuzugang Murray rauschte heran und drückte die Kugel über die Linie. Der Tor-Bann war gebrochen – und die Tiroler lagen plötzlich 1:0 in Führung!

Der Murray-Siegestreffer © Gepa

Ab dem Führungstreffer wurde es richtig giftig. Die Zweikämpfe wurden härter, die Gangart ruppiger und die WSG witterte plötzlich ihre Chance auf den zweiten Treffer. Während bei den Tirolern immer mehr Gefahr aufkam, lief den Wienern die Zeit davon.

Auf den Rängen machte sich zunehmend Frust breit, der Unmut der Austria-Fans war deutlich zu hören. Doch die Veilchen fanden keine Antwort mehr. Der Schlusspfiff besiegelte die nächste bittere Austria-Pleite.