LASK schnappt sich HSV-Profi

Der LASK rüstet für das große Abenteuer Champions League weiter auf!

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Der Double-Champion verstärkt seine Defensive mit Daniel Elfadli. Der 29-jährige Defensiv-Allrounder kommt leihweise bis Saisonende vom Hamburger SV nach Linz und soll den Schwarz-Weißen zusätzliche Stabilität und Flexibilität verleihen.

Elfadli bringt reichlich Erfahrung aus der deutschen Bundesliga mit. In der vergangenen Saison stand der deutsch-libysche Doppelstaatsbürger 21-mal für den HSV im Oberhaus auf dem Platz – vor allem im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung. Zudem lief er bereits dreimal für die Nationalmannschaft Libyens auf.

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»Verfügt über eine hohe Spielintelligenz«

Für LASK-Sportdirektor Dino Buric ist der Neuzugang eine echte Verstärkung: "Daniel ist ein vielseitiger Defensiv-Allrounder, der uns viel Flexibilität in der Abwehr gibt. Zudem verfügt er über ein gutes Aufbauspiel und eine hohe Spielintelligenz. Mit seiner Mentalität passt er sehr gut in unsere Mannschaft."

Mit Elfadli bekommt der LASK damit einen robusten und taktisch versierten Spieler, der gleich auf mehreren Positionen einsetzbar ist – und genau jene Vielseitigkeit mitbringt, die im intensiven Herbst mit Bundesliga, Cup und Champions League gefragt sein wird.