In Argentinien trauern die Menschen weiterhin nach Lionel Messis Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Ein Restaurant bietet nun ein spezielles Messi-Schnitzel an.

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Lionel Messi hat am Montag seine Nationalteam-Karriere offiziell beendet. In Argentinien löste die Nachricht große Trauer aus. Ein Restaurant in Buenos Aires hat sich einen besonderen Abschied für ihre Legende überlegt.

Wie "Al Jazeera" berichtet, bietet nun ein Restaurant in Buenos Aires ein Messi-Schnitzel an. Dabei handelt es sich um Schnitzel Milanese und es sieht wie der achtfache Weltfußballer aus. Der Koch Damian Zanotti erklärte: "Ich denke, Messis letztes Mailänder Schnitzel zuzubereiten, da er ja nicht mehr da sein wird, ist wie eine Hommage, als ob wir ihm ein Stück näher wären."

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Das besondere Schnitzel heißt "La Milamessi". Es ist eine Anspielung an Messi und die beliebte Speise in Argentinien. Der Restaurantbesitzer Christian Franco meinte: "Heute machen wir uns die Milanesa, die wir nie machen wollten, die Milanesa zum Abschied von Nummer 10. Die Wahrheit ist, dass ich heute nicht dieses Lächeln habe, das ich sonst immer habe; ich bin gerührt, es gibt mir Gänsehaut." Weiter sagte er: "Um Nummer 10 für alles zu danken, was er für die Nationalmannschaft getan hat, er hat das ganze Land glücklich gemacht, alle Argentinier."

Erfolgreiche Karriere

Messi gewann mit Argentinien alles, was es zu gewinnen gibt: die WM 2022, die Copa America 2021 und 2024 und Olympiagold 2008. Zudem wurde er mit der "Albiceleste" 2014 und 2026 Vizeweltmeister.

Messis 207 Länderspiele und 125 Tore bedeuten jeweils argentinischen Rekord. Im Juli führte er sein Land als 39-Jähriger mit acht Toren und vier Assists noch einmal ins WM-Endspiel - unter anderem mit einem Doppelpack beim 2:0 in der Gruppenphase gegen Österreich. Im Finale war Spanien allerdings zu stark. Das 0:1 gegen die Iberer nach Verlängerung in East Rutherford war damit Messis letztes Länderspiel.

Der Offensivspieler schrieb, er habe den Text bereits am 21. Juli - zwei Tage nach dem WM-Finale - verfasst. Nach dem Tod seines Vaters am 8. August sei er noch mehr von der Richtigkeit dieser Entscheidung überzeugt. "Ich gehe mit der Gewissheit und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Mitspielern traumhafte Momente beschert zu haben. Es war der Wahnsinn, das mit euch erlebt zu haben. Ich liebe euch!", erklärte Messi in einem bewegenden Statement an die Fans.

Ausschluss bei Nationalteam-Debüt 2005

Messi debütierte im August 2025 im Nationalteam, damals wurde er in einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn eine Minute nach seiner Einwechslung wegen einer Tätlichkeit ausgeschlossen. Abgesehen von Olympiagold lief Messi einem großen Titel mit Argentinien lange hinterher. Nach dem verlorenen Copa-America-Finale 2016 gegen Uruguay erklärte er sogar kurzzeitig seinen Rücktritt, kehrte dann aber doch zurück und beendete die Titelwartezeit bei der Copa America 2021.

Der große Triumph folgte ein Jahr später, als Messi mit Argentinien ein denkwürdiges WM-Finale gegen Frankreich im Elfmeterschießen gewann. Auf Clubebene ist die Karriere des früheren Barcelona-Stars noch nicht vorbei, er steht noch bis 2028 beim MLS-Club Inter Miami unter Vertrag.

Messis Ende in der Nationalmannschaft könnte weitere Rücktritte auslösen. Goalie Emiliano Martinez hatte die Fortsetzung seiner Karriere auch schon infrage gestellt. Teamchef Lionel Scaloni hatte ebenfalls Zweifel genährt, dass er eine weitere Amtszeit ab 1. Jänner in Angriff nehmen wird. Die "Albiceleste" könnte vor einem riesigen Umbruch stehen - und das vier Jahre vor einer WM, bei der es auch ein Eröffnungsspiel in Buenos Aires geben soll.