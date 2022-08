Unwetter: Helene Fischer muss Generalprobe abbrechen

Die Proben zu Helene Fischers Mega-Konzert in München mussten am Freitag aufgrund des Starkregens abgebrochen werden.

Am Samstag will Helene Fischer in München ihr Mega-Comeback feiern – vor 130.000 Fans, die aufgrund der derzeitigen Wetter-Lage um das Konzerterlebnis bangen. Denn ausgerechnet am Freitag und Samstag sollen Unwetter über den Großraum München hinweg ziehen. Der deutsche Wetterdienst spricht vor „ergiebigem Dauerregen“ und Gewittern. Sogar Überflutungen von Straßen und Erdrutsche seien durch den Starkregen möglich.

Am Freitag musste bereits die Generalprobe aufgrund des starken Regens abgebrochen werden. Nach 30 Minuten konnten die Proben wieder aufgenommen werden, so ein Sprecher der Leutgeb Entertainment Group zu oe24. Im Hinblick auf das Konzert am Samstag zeigen sich die Veranstalter jedoch optimistisch: "Wir haben ein Team aus Meteorologen und Experten, welches die Wettersituation laufend evaluiert, sollten unsererseits Maßnahmen erforderlich sein werden wir die Besucher umgehend auf unserer Homepage und den Social Media Kanälen informieren", so die Veranstalter auf Anfrage.

Es gebe zwar ein Evakuierungskonzept, doch aus derzeitiger Sicht hoffe man, dass es nicht zum Einsatz kommen wird, so die Veranstalter weiter.