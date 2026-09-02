Ehefrau von Marcel Sabitzer legt sich mit Kritikern an

Katja Sabitzer verteidigt ihren Mann im Netz: Unter einem Instagram-Beitrag konterte die Ehefrau des österreichischen BVB-Stars die beleidigenden Worte eines Fans direkt.

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Auslöser für die Auseinandersetzung war ein Zitat des Beraters Roger Wittmann gegenüber "Laola1". Dieser erklärte zu den Wechselgerüchten rund um den Austro-Starkicker: "Es gab zehn verschiedene Anfragen, aber Marcel Sabitzer wird bleiben." Das Sportportal teilte diese Aussage mit einem Foto des Spielers auf Instagram. Ein Nutzer kommentierte darunter gehässig: "Sch … Ich habe echt gehofft, dass wir die Flasche los sind …" Darauf schaltete sich Katja Sabitzer ein und fragte den User: "Ich würde so gerne wissen, was du in deinem Leben so erreicht hast?"

Hitzige Diskussion auf Social Media

Der Nutzer stichelte daraufhin mit Verweis auf ihre Teilnahme an der Sendung "Der Bachelor" im Jahr 2014: "Ich habe beim Bachelor mitgemacht und du?" Katja Sabitzer reagierte darauf mit den Worten: "Boh seid ihr alle so gemein. Deine Antwort sagt alles über dich. Du weißt gar nix über mein Leben." Nach weiteren Anmerkungen anderer Nutzer zog sich die Ehefrau des Fußballprofis aus dem Gespräch zurück.

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Zukunft beim BVB vorerst unklar

Das Paar ist seit 2017 liiert, verlobte sich 2020 auf den Malediven und heiratete 2025 am Comer See in Italien. Gemeinsam haben sie eine 2019 geborene Tochter, während Katjas Sohn Lucas im Jahr 2024 im Alter von 18 Jahren verstarb. Der 32-jährige Sabitzer spielt seit 2023 für Borussia Dortmund, nachdem er zuvor für Bayern und RB Leipzig auflief. Sein Vertrag beim BVB läuft nach der neuen Saison aus, wobei derzeit keine Verlängerungsgespräche angedacht sind. Trainer Niko Kovac schätzt den Mittelfeldspieler trotz der Konkurrenz durch Felix Nmecha, Jobe Bellingham und Neuzugang Joey Veerman für seinen taktisch disziplinierten Spielstil.