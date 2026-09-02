Netflix bringt Doku über "Friends"-Star Matthew Perry

Eine neue Netflix-Doku beleuchtet das Leben von Matthew Perry. Angehörige und Weggefährten zeigen die private Seite des verstorbenen Comedians.

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Die dreiteilige Serie "The One About Matthew Perry" startet am Dienstag, 27. Oktober, auf Netflix – einen Tag vor dem dritten Jahrestag seines Todes. Die Produktion widmet sich dem Lebensweg, den persönlichen Problemen sowie dem Erbe des Schauspielers, der vor allem durch seine Rolle als Chandler Bing bekannt wurde.

Erstmals spricht seine Schwester Mia

In dem Format kommen enge Freunde und Weggefährten zu Wort. Zudem äußert sich Perrys Schwester Mia Perry Bowick erstmals öffentlich. Sie berichtet, dass sie Zeit brauchte, um über ihre Erinnerungen zu sprechen. Bislang unveröffentlichte Aufnahmen und Fotos aus dem Familienarchiv zeigen die Entwicklung des jungen Komikers zum internationalen Fernsehstar. Regisseurin Mary Robertson bezeichnet ihn als herausragendes Talent seiner Generation. Die Serie soll ihn nicht nur auf seine Suchterkrankung oder seine Kultrolle reduzieren, sondern als humorvollen und zugleich verletzlichen Menschen darstellen.

Friends © NBC

Offener Umgang mit der Suchterkrankung

Von 1994 bis 2004 stand er für 236 Folgen "Friends" vor der Kamera. Zeitlebens sprach der Darsteller offen über seine Abhängigkeit und war nach eigenen Angaben 15 Mal in Entzugskliniken. Am 28. Oktober 2023 verstarb er im Alter von 54 Jahren an einer versehentlichen Überdosis Ketamin. Nach seinem Tod gründeten Angehörige in Kanada das Matthew Perry House, eine Stiftung zur Unterstützung von Menschen mit Suchterkrankungen.