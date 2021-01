Rossi wartet auf 'Go'

Youngster Marco Rossi ist schon in Minnesota, muss sich aber noch gedulden.

Am Montag starteten die Minnesota Wild in die Vorbereitung auf die neue NHL-Saison - allerdings noch ohne Marco Rossi. Unser 19-jähriger Youngster, der von Minnesota an neunter Stelle gedraftet wurde, kam direkt von der U20-Weltmeisterschaft in Edmonton in die USA. Bis Freitag befindet sich der Stürmer in Quarantäne und auch in bester Gesellschaft. Wie angekündigt unterstützt Ex-NHL-Star Thomas Vanek seinen Landsmann. Rossi wohnt derzeit in einem Appartement bei Vanek, der in Lake Elmo in der Nähe von St. Paul heimisch geworden ist.

Am Sonntag kämpft Rossi um NHL-Kader

Weil am Samstag trainingsfrei ist, wird Rossi erstmals am Sonntag mit der Mannschaft auf dem Eis stehen. Da ist auch gleich ein internes Testspiel geplant, bei dem sich entscheiden wird, ob es Rossi in den NHL-Kader schafft. Klappt es, dann könnte der Vorarlberger am 14. Jänner auswärts bei den Los Angeles Kings sein NHL-Debüt feiern.

NHL-Start am 13. Jänner

Mit fünf Spielen startet die NHL am 13. Jänner in die neue Saison. Der Spielplan sieht für jede Mannschaft 56 (statt 82) Spiele in Grunddurchgang, der am 8. Mai endet, vor. Danach finden wie gewohnt die Play-offs statt.